Bazar da APPO - Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2024 14:10

Petrópolis - A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) celebra a realização de seu bazar, agora permanente, localizado na Rua Dr. Porciúncula, 60, bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, em frente à Rodoviária.

O bazar da APPO oferece uma variedade de itens, incluindo roupas, acessórios, utilidades domésticas, artigos de decoração e calçados, destinados a públicos de todas as idades e gêneros. Essa iniciativa não apenas facilita o acesso a produtos de qualidade a preços acessíveis, mas também promove a moda circular, incentivando a reutilização e a sustentabilidade.

A arrecadação de recursos através do bazar é essencial para a manutenção das atividades da APPO, que incluem a Casa de Apoio e o Projeto Aconchego, este último atuando diretamente no Hospital Alcides Carneiro. “É importante ressaltar que a renovação constante do acervo, com novas peças entrando semanalmente graças às generosas doações dos apoiadores, assegura uma oferta diversificada e atrativa para os frequentadores”, ressaltou Gabi Andrade, diretora de Relações Públicas da APPO.

Além das compras, o bazar convida a comunidade a participar ativamente doando itens que não utilizam mais, seja para fazer aquela limpeza no armário ou na casa. As doações podem ser entregues diretamente na Casa de Apoio da associação, contribuindo significativamente para o sucesso do bazar e, consequentemente, para o suporte aos pacientes oncológicos atendidos pela APPO.

Com peças a partir de R$10,00, o bazar da APPO se apresenta como uma excelente oportunidade para quem busca boas ofertas enquanto apoia uma causa nobre. Esta iniciativa reforça o compromisso da APPO com a sustentabilidade e a solidariedade, mostrando que pequenas ações podem fazer uma grande diferença na vida de muitos.