Laginha FC sub-11 - Foto: Divulgação

Publicado 05/08/2024 16:16

Petrópolis - Neste fim de semana, foram disputadas mais quatro partidas do Campeonato Municipal de Futebol nas categorias sub-11 e sub-13, em Petrópolis. Os jogos da competição promovida pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) foram válidos pela 2ª rodada.

No sub-11, o EC Cascatinha recebeu o Serra Sports e ganhou por 6 a 0, com três gols de Estevão, como o destaque da partida. Mathias, Miguel Carius e Davi completaram o placar. O outro confronto teve o Laginha FC ganhando por 5 a 2 do Carangola FC. Para o Laginha, Wendell marcou duas vezes, Felipe Ribeiro e Daniel Junior fizeram um gol cada, além de um gol contra. Do outro lado, os gols foram de Davy e Nycollas.

O sub-13 foi de vitória do EC Cascatinha sobre o Serra Sports repetindo o placar de 6 a 0, com gols de Andrews, Bryan Gonçalves, José Eduardo, Matheus, Pedro Haider e Rodrigo. O Laginha FC venceu o Carangola FC por 4 a 1, com gols de Bryan, Davi Vieira, João Guilherme e Pedro Vitor para o Laginha, enquanto Gabriel marcou para o Carangola.

Na classificação do sub-11, EC Cascatinha, Laginha FC e Carangola FC fizeram três pontos cada, enquanto o Serra Sports ainda não pontuou. Estevão assumiu a artilharia do campeonato com os três gols marcados na rodada.

O sub-13 tem as mesmas equipes com três pontos e o Serra Sports ainda sem pontos. Com as partidas realizadas, vários jogadores estão empatados na artilharia, todos com um gol marcado.