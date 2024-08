Yuri Moura (à esquerda) e Marcos Novaes (à direita) - Foto: Divulgação

Yuri Moura (à esquerda) e Marcos Novaes (à direita)Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2024 18:50

Petrópolis - Yuri Moura, atualmente deputado estadual, agora é oficialmente candidato a prefeito e terá Marcos Novaes como candidato a vice. A confirmação veio na noite de ontem, quinta-feira, em convenção da Federação PSOL-REDE, no Clube Petropolitano. O evento reuniu mais de 500 pessoas entre apoiadores, filiados e representantes de movimentos e da sociedade civil.



Os partidos Unidade Popular (UP) e PCB e lideranças do PDT como o deputado estadual Vitor Júnior e o ex-deputado federal Chico D’angelo declararam apoio à chapa que, além de Yuri e Novaes, terá 16 candidatos à vereança - com destaque para a representação feminina, até aqui a maior entre os partidos que vão disputar a prefeitura, e de negros e negras.

Em sua fala, Yuri destacou que tem tido diálogo com os mais diversos segmentos locais e que conta com apoios importantes da sociedade civil e do setor produtivo. Ele acredita ainda, que apesar dos acordos a nível nacional, lideranças e militantes dos partidos do campo progressista, caminharão ao seu lado durante a campanha:

“Minha fidelidade e compromisso é com o povo petropolitano que me elegeu por duas vezes o mais votado. Não tenho acordinho, não tenho padrinho e também não tenho medo de enfrentar os nomes do atraso. Tem muita gente boa que pensa igual e está do nosso lado. Essa cidade vai voltar a ser feliz. Não vai mais ter medo da chuva, do desemprego, da barreira e da enchente, afirmou Yuri, emocionado.

Vice de Yuri, Marcos Novaes (REDE) é pesquisador e consultor na área de gestão pública e pesquisa de mercado, foi vereador e presidente da Comdep. Ele enfatizou a necessidade de mudança verdadeira na política petropolitana: "Vemos uma cidade triste, destruída pelas enchentes, com comércio e empresas fechadas. O que sentimos hoje é um desejo enorme de uma mudança transformadora. Chegou a hora de passar a gestão da cidade para aquele que foi o melhor vereador, o mais votado, e que tem sido um grande deputado estadual, Yuri Moura".

Flávio Serafim, Deputado Estadual e Presidente estadual do PSOL e Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo reforçaram a importância da chapa nas eleições em Petrópolis: "Yuri não abre mão de seus ideais mas também não abre mão do diálogo. Tenho confiança de que em São Paulo e em Petrópolis estaremos no segundo turno defendendo a mudança que nossas cidades precisam”, disse Boulos em vídeo exibido durante o encontro.

Yuri, que recebeu o carinho da esposa e dos dois filhos, ainda no palco, também destacou a situação econômica de Petrópolis: “Nós queremos uma cidade de oportunidade, uma cidade que vai pensar um grande plano de desenvolvimento econômico, que vai capacitar os trabalhadores. Nós temos seis grandes universidades, nós temos um Polo de tecnologia que emprega mais de mil pessoas. Dá sim para resgatar o polo de moda! A gente pode sim, sair de 68 mil carteiras assinadas em Petrópolis, para 100 mil carteiras assinadas”. Por fim, citou a demora por procedimentos na saúde: “Nós queremos uma cidade do cuidado. Que não deixa o cidadão esperar meses e meses por uma consulta médica, por um exame.”

O anúncio da chapa PSOL-REDE, foi feito por Ademir da Silva Pereira, representante da Federação Municipal dos partidos. São candidatos ao legislativo: Claudia Guarda, Claudia Moradia, Claudia Sandes, Dani Brum, Dani Reage Mãe, Gabriel Abrão, Julia Casamasso, Luciano Mathias, Lukinha Caiaffa, Paulinho PS Alto da Serra, Prof. Robson Neves, Professor Jelcy, Professor Zé Luiz, Pureza Natureza, Rominho e Slan Gigante.