Palmeira FC - Foto: Divulgação

Palmeira FCFoto: Divulgação

Publicado 02/08/2024 18:28

Petrópolis - A partir desta sexta-feira (2), mais partidas do Campeonato Municipal de Futsal serão realizadas nas categorias sub-9, 11 e 13. As competições promovidas pela Liga Petropolitana de Desportos começaram no último mês.

Nas três categorias, serão realizadas partidas entre EC Corrêas e Serra/Celminha, no Ginásio Belmiro José Sant’anna, casa do Corrêas. A primeira partida será nesta sexta-feira, pelo sub-13, às 19h. No sábado, acontecerão as outras duas, pelo sub-9, às 14h, e pelo sub-11, às 15h.

O sábado terá o duelo entre EC Cascatinha e Instituto Alliance/Projeto Mudando Vidas pelo sub-13. O duelo será às 18h30, no Ginásio Luiz Vedovani, do Palmeira FC.

Os confrontos entre Palmeira FC e Laginha FC também serão disputados, todos no Ginásio Luiz Vedovani. Na segunda-feira, às 20h30, será feito o jogo do sub-13. Na terça, a partida do sub-9 acontecerá às 19h. Já o duelo do sub-11 irá ocorrer às 20h.

Pelo sub-9, duas partidas já foram disputadas no campeonato. O EC Corrêas venceu o Carangola FC por 8 a 3, enquanto o Serra/Celminha derrotou o Serrano FC por 5 a 3.

No sub-11, o EC Corrêas venceu o Carangola FC por 8 a 0 e o Serra/Celminha ganhou do Serrano FC por 2 a 1.

O sub-13 teve o EC Corrêas vencendo o Carangola FC por 7 a 1 e um empate entre Serrano FC e Serra/Celminha em 5 a 5.