Operação é realizada por agentes da 106ª DP - Foto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 11:26 | Atualizado 01/08/2024 12:11

Petrópolis - Nesta quinta-feira (1º), a Polícia Civil realiza a "Operação Asfixia", em Petrópolis. A ação da 106ª DP é contra o tráfico de drogas e visa cumprir mandados de busca e apreensão contra membros de uma facção criminosa que atua no município, especialmente em Itaipava. Até o momento, uma pessoa foi presa e uma quantia em dinheiro apreendida.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso vem buscando ampliar sua presença em Itaipava. As disputas por territórios vêm causando transtornos para moradores e comerciantes da região. O material arrecadado será analisado, a fim de contribuir com as investigações em andamento.