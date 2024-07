Vacinação antirrábica - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 31/07/2024 12:12

Petrópolis - No próximo sábado (03), a Prefeitura irá promover a campanha de vacinação antirrábica animal abrangendo comunidades do Bingen, Fazenda Inglesa, Mosela, Duarte da Silveira, Contorno, Rocio, Castrioto, Moinho Preto e Quitandinha. A ação contará com postos fixos e volantes, que funcionarão em horários alternados para melhor atender a população.

Cronograma de Atendimento:

- PSF Fazenda Inglesa: 9h às 15h30

Estrada Fazenda Inglesa, 5.460

Volante Fazenda Inglesa: 9h30 às 17h

- CEI Casa da Solidariedade N. Sra Aparecida: 9h às 12h

Rua Dr. Moacir Monteiro Neto, s/n, Duarte da Silveira

PSF Moinho Preto: 13h às 17h

Rua João Xavier, 2.309

- Alto da Derrubada – Assoc. de Moradores: 9h às 12h

Estrada Fazenda Inglesa, próximo ao nº 2.355

Comunidade São Francisco de Assis: 13h às 17h

Estrada Fazenda Inglesa, s/n

- Assoc. Moradores Contorno: 9h às 13h

Rua Jorge José Joaquim da Silva, s/n, Contorno

Volante na Rodovia Washington Luis – Contorno: 13h30 às 17h

- Assoc. Moradores Rocio: 9h às 12h

Estrada da Vargem Grande, s/n, Fazenda Inglesa

Volante do Rocio: 12h30 às 17h

- E. M. Gov. Marcelo Alencar: 9h às 17h

Av. Amaral Peixoto, s/n, Quitandinha

- E. M. Odete Fonseca: 9h às 12h

Rodovia Washington Luis, s/n, Duques

PSF Vila Saúde: 13h às 17h

Rua Santa Catarina, s/n, lote 23, quadra 41

- Assoc. Moradores Manoel Torres: 9h às 17h

Rua Manoel Torres, 379, Bingen

- Clube do Bingen: 9h às 17h

Rua Dr. Paulo Herve, 946, Bingen

- PSF São João Batista: 9h às 17h

Rua Luis Winter, 560, Duarte da Silveira

- PSF Menino Jesus de Praga: 9h às 17h

Rua João Xavier, 269, Duarte da Silveira

Garagem Dias de Oliveira: 14h às 16h

- Paróquia Santa Rita de Cássia: 9h às 17h

Rua Santa Rita de Cássia, 30, Castrioto

- E. M. Salvador Kling: 9h às 17h

Rua Mosela, 995, Mosela

- E. M. Bataillard: 9h às 17h

Rua Bataillard, s/n, Mosela

- Assoc. Moradores Quarteirão Brasileiro: 9h às 12h

Rua Prof. João de Deus, s/n, Quarteirão Brasileiro (ao lado do ponto final do ônibus)

Assoc. Moradores Pedras Brancas: 13h às 17h

Rua Pedras Brancas, 1.190, Mosela

- Pracinha/Assoc. Moradores – Alberto de Oliveira: 9h às 12h

Rua Alberto de Oliveira, próximo ao nº 471 (ao lado da Oficina do Toninho)

Batista da Costa – Ponto Final do Ônibus: 13h às 14h30

Rua Frederico Keuper, s/n, Batista da Costa

Assoc. Moradores Vila São José: 15h às 17h

Vila São José, 44

- Pátio da Secretaria de Obras: 9h às 17h

Rua Duque de Caxias, 16, Vila Militar