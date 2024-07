Festival Mundo Mágico do Chocolate - Foto: Rodrigo Duarte

Festival Mundo Mágico do ChocolateFoto: Rodrigo Duarte

Publicado 30/07/2024 13:10

Petrópolis - O Festival Mundo Mágico do Chocolate em Petrópolis teve um sucesso de público já no primeiro fim de semana, reunindo 60 mil pessoas no Palácio de Cristal. As vendas ultrapassaram 2 toneladas de chocolate. O evento, que iniciou na última sexta-feira (26), ofereceu uma mistura diversificada de atividades, incluindo workshops, apresentações musicais, e uma vasta gama de expositores de chocolate, além de outras atrações gastronômicas e artísticas.

As apresentações musicais também foram um grande destaque, com o musical "Dom Cacau e o Extraordinário Mundo do Chocolate", trazendo para o palco a Cia Estúdio DN’A e Dom Cacau, o anfitrião do festival. O evento continua a partir de sexta-feira (2) com programação até domingo (4). As atrações para o segundo fim de semana incluem workshops para crianças e adultos e mais apresentações do musical "Dom Cacau e o Extraordinário mundo do chocolate". Além disso, o evento terá shows ao vivo com Pedro Ribeiro, Os Improváveis, Hugo Rocha, e o Trio Dubrá.

Um dos organizadores do festival, Rodrigo Duarte, destacou o sucesso do evento. "Foi uma surpresa a enorme quantidade de pessoas que recebemos. Muitos expositores esgotaram seus produtos rapidamente e estão se preparando intensamente para o próximo fim de semana, que promete ser tão empolgante quanto o primeiro", comentou.

Um dos expositores, Leandro Bach, sócio-diretor da Katz, destacou que foi possível perceber que a maior parte do público era de turistas. “Isso é muito importante para a cidade e nos recoloca na rota de um dos principais destinos turísticos do Rio de Janeiro. Considerando que esse foi o primeiro ano do festival, tenho certeza que esse pode ser um evento tão grande em público e importância quanto a Bauernfest e deve entrar no calendário oficial de eventos da cidade”, afirmou.