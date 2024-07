Dom Cacau - Foto: Divulgação

Dom CacauFoto: Divulgação

Publicado 27/07/2024 10:27

Petrópolis - O Festival do Chocolate Mundo Mágico começou nesta sexta-feira (26), no Palácio de Cristal em Petrópolis, estendendo-se até domingo, 28 de julho, e retomando de 2 a 4 de agosto. O festival, com entrada gratuita, propõe uma jornada através do universo do chocolate com uma série de workshops para todos os públicos, além de expositores de chocolate, gastronomia variada, bar, estandes de artesanato, oficinas gastronômicas, competições e espaço dedicado às crianças, além de muita música boa com apresentações de bandas ao vivo.

Nesta sexta, o festival teve Workshop Infantil Fábrica de Chocolate, ocorrendo a cada 30 minutos. À noite, os visitantes podem participar do Workshop de Harmonização de Vinhos. O dia foi finalizado com música ao vivo, com show de Fred e Gustavo.



Os workshops da fábrica de chocolate, descobrindo o mundo do chocolate e de harmonização de vinhos vão ocorrer nos dias 26 e 27 de julho e 2 e 3 de agosto. Já nos domingos, 28 de julho e 4 de agosto, o público poderá participar do workshop da fábrica de chocolate e de harmonização de vinhos.



No sábado (27), o público poderá conferir o musical "Dom Cacau e o Extraordinário Mundo do Chocolate", que contará com a participação de nove bailarinos da Cia Estúdio DN’A, que interpretarão amigos e ajudantes de Dom Cacau, um personagem fictício conhecido por seu talento em fabricar doces. O musical visa encantar o público com uma mágica fábrica de doces, onde Dom Cacau e seus ajudantes criam iguarias que prometem tornar a vida mais doce. Neste dia, as apresentações serão às 14h e 17h30. O evento também terá shows de Jonatan Francisco (15h30), Larissa Viana (19h) e Tokaia (21h30).



No domingo (28), as apresentações do musical Dom Cacau e o Extraordinário Mundo do Chocolate ocorrem às 13h30 e 19h. Os shows ficam por conta das bandas Duas em Ponto (14h30), do cantor Guido Martini (17h) e Lucas Israel (20h30).



Na semana seguinte, o evento é retomado na sexta-feira, 2 de agosto, com show do Baile do Zen, às 20h30. No sábado, dia 3, o Musical Dom Cacau e o Extraordinário Mundo do Chocolate ocorre às 13h30 e às 17h30. Os shows ficam por conta de Pedro Ribeiro (15h), Os improváveis (18h30) e Hugo Rocha (21h). No domingo, dia 4, o público poderá conferir mais duas apresentações do Musical Dom Cacau, às 13h30 e 19h. As atrações musicais serão Os Baioneiros (14h30), Rafa Rodrigues (17h) e Trio Du Bra (20h).



"O festival do chocolate é uma celebração da cultura do chocolate e oferece uma programação diversificada para todas as idades", disse Rodrigo Paiva, um dos organizadores do evento. "Esperamos que as pessoas aproveitem tudo o que preparamos", acrescenta.