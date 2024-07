Programa Limpa Rio em Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 27/07/2024 10:03 | Atualizado 27/07/2024 10:06

Petrópolis - O governo do Estado, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e do Inea, vem realizando a limpeza e o desassoreamento de rios e córregos de Petrópolis, com o objetivo de reduzir os alagamentos durante o período de chuvas. Em dois anos, mais de 50 localidades receberam o programa Limpa Rio do Inea. Atualmente, as equipes fazem a limpeza e o desassoreamento de rios em quatro regiões distintas da cidade: dois pontos do Rio Piabanha - no Duarte da Silveira (Bingen) e em Nogueira - e nos rios Araras e Maria Comprida – nos distritos.

"O Limpa Rio é um programa importantíssimo dentro das ações de prevenção às chuvas do governo Cláudio Castro. Este trabalho de limpeza e desassoreamento dos rios, realizado durante todo o ano pelo Inea e intensificado durante o período de estiagem, para que as cidades estejam mais preparadas para o período de chuvas, para mitigarmos o impacto dos temporais", assinala o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

O Limpa Rio faz parte de um conjunto de ações do Governo do Estado para o preparo dos municípios para os períodos de chuvas de verão. São realizadas: limpeza, dragagem e desassoreamento de rios, canais e outros cursos d’água. – É um trabalho permanente que o Inea realiza em todas as regiões do Estado. Essas ações reduzem o risco de inundações durante os períodos de enchentes, trazendo segurança para a população – destaca o presidente do Inea, Renato Jordão.

Lago de Nogueira revitalizado após retirada de 795 caminhões de detritos

O Inea concluiu no início deste mês a limpeza e desassoreamento do Lago de Nogueira - um dos pontos turísticos do segundo distrito de Petrópolis.

O espelho d’água estava totalmente assoreado e foi revitalizado após os trabalhos do programa Limpa Rio. Em dois meses foram retirados 795 caminhões de detritos do lago.

"O desassoreamento do Lago de Nogueira era uma demanda antiga dos moradores, que conseguimos atender. É um espaço de lazer importante do segundo distrito, que hoje está revitalizado", destaca o secretário Bernardo Rossi. A recuperação do lago favorece os freqüentadores, que voltaram a conviver com a beleza e tranquilidade do espaço e traz também melhorias ambientais, que favorecem a fauna e a flora do local.

Equipes do programa Limpa Rio fizeram também a limpeza do Lago do Parque São Vicente, no bairro Quitandinha. Neste ponto as equipes do Inea fizeram a dragagem e o desassoreamento em maio.