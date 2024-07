Equipe do Laginha FC/Terê Vôlei - Foto: Divulgação

Equipe do Laginha FC/Terê VôleiFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2024 11:04

Petrópolis - O Ginásio Hélio Fiuza foi palco de mais cinco partidas do Campeonato Municipal de Vôlei neste domingo (21). A competição promovida pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) já teve duas rodadas realizadas.

O primeiro confronto do dia teve o Carangola FC/Itaserra vencendo o Cel Veiga/CDBV por 2 a 0, com 25 a 21 e 25 a 23. Na segunda partida, o EC Vera Cruz/Magé Voleibol venceu o EC Rio Preto, também por 2 sets a 0, com 25 a 18 e 25 a 15. Em seguida, a Prefeitura Municipal de Três Rios ganhou do Instituto Bingen/Projeto Vôlei por 25 a 19 e 25 a 22. O quarto jogo teve o EC Vera Cruz/Magé Voleibol vencendo o Cel Veiga/CDBV por 25 a 13 e 25 a 21. A última partida foi ganha pelo Laginha FC/Terê Vôlei fazendo 25 a 14 e 25 a 21 contra o Instituto Bingen/Projeto Vôlei.

Com os resultados, o EC Vera Cruz/Magé Voleibol está na liderança, com três vitórias em três partidas disputadas. O segundo lugar é o Carangola FC/Itaserra, empatado em pontos com a Prefeitura Municipal de Três Rios. Laginha FC/Terê Vôlei, EC Rio Preto, Cel Veiga/CDBV e Instituto Bingen/Projeto Vôlei completam a tabela de classificação.

Os próximos jogos da competição serão realizados no dia 15 de setembro, também no Ginásio Hélio Fiuza, do SC Magnólia.