Cidade Real operando no Vila FelipeFoto: Reprodução

Publicado 21/07/2024 09:37 | Atualizado 21/07/2024 09:38

Petrópolis - O prefeito Rubens Bomtempo decretou, na última sexta-feira (19), a caducidade do contrato com a empresa Petro Ita. Com isso, a partir deste sábado (20), as linhas do Alto da Serra e do Morin começaram a ser operadas pela empresa Cidade Real. No decreto de caducidade o prefeito também determina a antecipação do edital de licitação para todas as linhas da Petro Ita, cujo contrato venceria apenas em 2025.

"A decisão pela caducidade do contrato vai garantir mais segurança para usuários e rodoviários e se deu em função da inviabilidade da operação em condições adequadas por parte da empresa. Apesar de a CPTrans fiscalizar periodicamente a garagem, alertar sobre as condições dos veículos e multar a empresa, o alto índice de falhas mecânicas aponta para a inexecução do contrato", afirmou o prefeito Rubens Bomtempo.

Somente no mês de junho, foram 392 falhas mecânicas, uma média de 13 quebras por dia. Nos 18 primeiros dias de julho, já foram registrados 243 incidentes, resultando média de 14 quebras por dia.

Entenda por que a substituição será parcial

A CPTrans esclarece, ainda, que, ao decretar a caducidade do contrato com a Petro Ita, buscou as demais empresas que compõem o sistema de transporte coletivo do município para assumir a operação.

A empresa Cidade Real declarou ter condições de assumir parte das linhas. Portanto, 30 veículos estarão disponibilizados para atender as linhas das regiões do Alto da Serra e Morin. Nas demais regiões, a Petro Ita está autorizada a operar até a conclusão do processo licitatório.

Situação dos rodoviários

Com relação aos rodoviários, a Cidade Real – assim como as demais operadoras do sistema – está autorizada a contratar profissionais que hoje prestam serviço para a empresa Petro Ita. Importante destacar, inclusive, que a Cidade Real está recrutando colaboradores.

Na próxima segunda-feira (22), está agendada uma reunião da "Mesa Permanente de Negociação para Realocação de Recursos Humanos" com o Sindicato dos Rodoviários, que vai discutir a realocação dos rodoviários das linhas substituídas.

Mudança nos números das linhas

Com a mudança, as antigas linhas ficam extintas. Os itinerários e os horários permanecem os mesmos, mas os números sofreram alterações. Confira o que muda:

143 – Lagoinha (antiga 429)

144 – Lagoinha via Visconde do Bom Retiro (antiga 455)

146 – Pedro Ivo via Visconde do Bom Retiro (antiga 456)

147 – Pedro Ivo (antiga 431)

148 – Alto Pedro Ivo (antiga 462)

149 – Pedro Ivo – Eugênio Werneck (antiga 464)

151 – Meio da Serra (antiga 420)

142 – Meio da Serra via Santos Dumont (antiga 453)

153 – Lopes Trovão – Comunidade São Francisco (antiga 413)

154 – Vila Felipe (antiga 415)

155 – Vila Felipe via Duas Pontes (antiga 432)

156 – Vila Felipe via Vila Real (antiga 458)

157 – Praça Catulo via Euclides da Cunha (antiga 451)

158 – Oswero Villaça (antiga 445)

159 – Noturno – Alto da Serra – Morin – Sargento Boening (antiga 495)

161 – Sargento Boening (antiga 419)

162 – Sargento Boening via Duas Pontes (antiga 433)

163 – Sargento Boening via Rua Paula Aguiar (antiga 457)

164 – Sargento Boening – Rua Paula Aguiar via Duas Pontes (antiga 452)

165 – Morin x Terminal Bingen (antiga 450)

166 – Aldo Tamancoldi (antiga 430)

167 – Chácara Flora – Sargento Fontes (antiga 414)

168 – Campinho (antiga 426)

169 – Oswero Villaça via Aldo Tamancoldi (antiga 468)

171 – Dom João Braga (antiga 434)