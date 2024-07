Veteranos do Exército - Foto: Divulgação

Publicado 19/07/2024 11:30

Petrópolis - Nesta quinta-feira (18), o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha realizou a solenidade militar em comemoração ao Dia do Veterano do Exército Brasileiro. A cerimônia foi realizada no Batalhão Dom Pedro II.

A atividade teve início com a formatura geral, presidida pelo Comandante da unidade, Coronel Macedo, e contou com a presença de Coronel Humberto, antigo Comandante do batalhão, do Sargento Papoula, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e de inúmeros veteranos e familiares.

Na cerimônia militar foi prestada uma homenagem ao 3º Sargento Alcino Resende Papoula, veterano da FEB, por ter completado no último dia 14 de julho, 102 anos de vida e realizado o vibrante desfile do grupamento formado pelos veteranos e pela tropa do 32º BIL Mth.

Após a solenidade, o Coronel Macedo, proferiu uma palestra sobre a trajetória histórica do “Batalhão Dom Pedro II” e as principais atividades desenvolvidas pela Unidade e pelo Exército Brasileiro.