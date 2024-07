Dom Cacau - Foto: Divulgação

Publicado 16/07/2024 23:39

Petrópolis - O Festival Mundo Mágico do Chocolate está prestes a transformar Petrópolis em um reino encantado. De 26 a 28 de julho e de 2 a 4 de agosto, o Palácio de Cristal será palco de um evento imperdível para os amantes do doce mais amado do mundo. Com entrada franca, o festival promete uma programação diversificada, incluindo expositores de chocolate, gastronomia variada, bar, estandes de artesanato, shows, oficinas gastronômicas, competições de esculturas de chocolate, espaço kids e muito mais.

O grande destaque é a presença de Dom Cacau, um personagem fictício criado para personificar a magia do Festival do Chocolate. O objetivo é tornar o espaço, que tem como tema, o Mundo Mágico, ainda mais lúdico e envolvente para crianças e adultos. Dom Cacau será o responsável por dar boas-vindas ao público, tirar fotos com as pessoas e mostrar as opções de chocolate disponíveis na festa.

“Dom Cacau é uma figura lendária criada para representar o coração e a alma do chocolate em nossa cidade. Sua história e seu encanto místico vão transformar o Palácio de Cristal em um verdadeiro reino encantado de sabores e experiências únicas. Queremos que todos os visitantes, de todas as idades, mergulhem neste mundo mágico e vivenciem a alegria e a doçura que o chocolate pode proporcionar”, explica Rodrigo Paiva, um dos organizadores do evento.

Figura já avistada em eventos como a Bauernfest, em que convidou petropolitanos e turistas para prestigiarem o novo evento da cidade, tem sua biografia marcada pelo esforço em tornar o Chocolate e, consequentemente, as chocolaterias da cidade, em mais um atrativo para Petrópolis. O Festival Mundo Mágico do Chocolate promete ser uma celebração da história e da tradição da iguaria na cidade.