Casa de Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 15/07/2024 13:13

Petrópolis - A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura oferece entrada gratuita para profissionais do segmento de artes visuais da cidade. A iniciativa visa incentivar a participação e o engajamento dos artistas locais em eventos culturais, promovendo uma maior interação entre os profissionais e as obras exibidas.

Atualmente, a exposição à mostra na casa é "Alice além das Maravilhas", da artista Aline Klem, com obras inspiradas no clássico "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carroll. Esta exposição pode ser visitada até o dia 4 de agosto. Algumas obras estão à venda e parte do valor arrecadado será doado para arcar com custos de manutenção da Casa de Petrópolis, imóvel que preserva história e arquitetura, sendo um importante patrimônio cultural da cidade.

“A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura tem o compromisso de apoiar e promover a arte local. A entrada gratuita para profissionais do segmento de artes visuais busca proporcionar um espaço onde os artistas possam se inspirar, trocar experiências e se sentir parte integrante da nossa programação cultural. A exposição 'Alice além das Maravilhas' é uma oportunidade especial para estes profissionais explorarem novas perspectivas e enriquecerem suas próprias práticas artísticas”, disse Natalia Azevedo, diretora executiva da Casa de Petrópolis.

A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura está localizada na Avenida Ipiranga, nº 716, no Centro Histórico de Petrópolis. Há estacionamento rotativo disponível no local.

Sobre a exposição Alice além das maravilhas

A ligação da artista Aline Klem com a obra de Lewis Carroll começou quando ela recebeu o livro como presente de seu companheiro, com uma dedicatória que a incentivava a deixar a imaginação fluir. Esse presente foi um ponto de partida para a criação da série de pinturas apresentadas na exposição.

Com curadoria de Isabella Daudt, a exposição convida os visitantes a uma imersão no universo da artista, onde cada tela propõe uma experiência e emoção distintas. Utilizando tinta acrílica, a artista transcende os limites do visível, explorando temas profundos e universais por meio de figuras expressivas e formas geométricas.

A mostra vai além da simples inspiração em "Alice no País das Maravilhas", abordando temas como o feminino, o inconsciente e a relação do indivíduo moderno com o mundo. Aline Klem utiliza cada cor, forma e pincelada para expressar uma jornada pessoal, proporcionando ao público uma experiência repleta de significados.