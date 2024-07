Palmeira FC busca manter título nas três categorias - Foto: Divulgação/LPD

Publicado 12/07/2024 17:47

Petrópolis - O sábado (13) marca o início do Campeonato Municipal de Futsal em Petrópolis. A competição realizada pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) será disputada em três categorias: sub-9, sub-11 e sub-13.

No sub-9 e no sub-11, sete equipes estão participando do campeonato: Carangola FC; EC Cascatinha; EC Corrêas; Laginha FC; Palmeira FC; Serra/Celminha e Serrano FC. O sub-13 tem a participação dos mesmos times, com a adição do Instituto Alliance/Projeto Mudando Vidas.

Ao todo, oito partidas irão ser realizadas no primeiro dia do campeonato. As partidas entre Serrano FC e Serra/Celminha pelas três categorias serão realizadas no Ginásio Affonso Paoni. Já os jogos entre Carangola FC e EC Corrêas, também nas três categorias, irão ocorrer na Arena Petrô. Os outros dois confrontos serão entre Serra/Celminha e Carangola FC, no sub-11 e no sub-13, em partidas no Estádio do Santa Isabel.

O Palmeira FC busca manter o sucesso na competição, já que em 2023 foi campeão nas três categorias.