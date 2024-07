Homem foi levado para a 106ª DP - Foto: Divulgação/106ª DP

Homem foi levado para a 106ª DPFoto: Divulgação/106ª DP

Publicado 11/07/2024 23:12

Petrópolis - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil pelos crimes de ameaça e violência doméstica contra a própria esposa no Madame Machado, em Itaipava. A prisão foi realizada por agentes da 106ª DP, nesta quarta-feira (10).

De acordo com a polícia, a vítima foi deixada sozinha em casa pelo autor e foi a um evento onde acabou se encontrando com ele. Quando voltou para casa, se deparou com o homem em um estado totalmente violento. Após isso, a mulher foi agredida com socos, chutes, tapas e puxões de cabelo e com um varal de ferro usado para atingir sua cabeça. Ainda jogou a vítima no chão diversas vezes, ameaçando-a de morte e pegando uma foice para concretizar o ato.

A 106ª DP, ao saber do crime, realizou a prisão do homem, que está à disposição da Justiça.