Vacinação antirrábicaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 11/07/2024 23:02

Petrópolis - No próximo sábado (13), será realizada a 1ª Etapa da Vacinação Antirrábica Animal de 2024, com a meta de imunizar 6.492 cães e gatos. A ação abrangerá animais dos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse, distribuindo doses em 42 postos que operarão em horários alternados. A logística da campanha visa cobrir eficientemente cada região.

Locais de Vacinação:

Brejal

- Bar do Piraju – 9h às 12h

Estrada do Brejal, s/n.

- E.M. Avelino de Carvalho - 9h às 12h

Estrada do Brejal, s/n.

- Albertos / Nuvens - 13h às 16h (Posto volante)

Estrada dos Albertos, s/n.

- Cachoeirinha I e II - 9h às 16h (Posto volante)

Estrada da Cachoeirinha, s/n.

- Campo do Jurity – 9h às 12h

Estrada Arnaldo de Dycherhoff, s/n.

- Caboclos - 10h às 12h

Estrada dos Caboclos, s/n.

- Mat. de Construção - 13h às 16h30

Estrada Arnaldo de Dycherhoff, s/n.

- Pilatos - 13h30 às 16h

Estrada dos Pilatos, s/n.

Posse

- Salão Azul - 9h às 13h

Caminho do Brejal, 1.000 (em frente à padaria Caminho do Brejal)

- Viradouro Santo Antônio - 9h30 às 11h30

Praça Santo Antônio, s/n.

- Lot. Newton Vieira - 14h às 17h

Rua Joana Dárc, s/n.

- Casinhas - 16h às 17h (Posto volante)

Rua da Conquista, s/n.

- Bar do Claiton - 9h15 às 9h45

Estrada Silveira da Motta, Km 10.

- Tristão Câmara - 9h55 às 10h30

Estrada do Córrego Sujo, s/n.

- Tremedeira - 10h45 às 11h (Posto volante)

Estrada Silveira da Motta, Km 5.

- E.M. Felix de Barros - 11h10 às 12h40

Estrada Silveira da Motta, Km 4. – Parada Moreli

- Granja Raposo - 12h50 às 13h30

Estrada Silveira da Motta, Km 6,5.

- E.M. Hildebrando de Carvalho - 13h30 às 17h

Estrada Silveira da Motta, 460.

- Conjunto Residencial Oswaldo Santarsieri Medice - 14h30 às 15h15

Estrada Silveira da Motta, Km 2,5. – Córrego Grande

- Contrões - 9h30 às 11h45 (Posto volante)

Estrada dos Contrões, s/n.

- Garagem filha da Margarete - 13h às 17h

Estrada da Boa Vista, 529.

- UBS Posse - 9h às 17h

Estrada União e Indústria, 33.530.

- E.M. Oswaldo Costa Frias - 9h às 12h

Estrada do Juruá, s/n.

- E.M. Beatriz Zaleski - 13h às 17h

Estrada União e Indústria, s/n.

- Ponto final da Kombi - 9h30 às 10h30

Rua Oswaldo Perlingeiro, s/n. (final do Ingá)

- Bar da Naninha - 10h45 às 11h15

Rua Oswaldo Perlingeiro, lote 06.

- Taquaril - 9h45 às 12h (Posto volante)

Estrada do Taquaril, s/n.

- Cachoeiras Bar – 12h30 às 14h

Estrada União e Indústria, 29.310.

Pedro do Rio

- Barra Mansa – 14h30 às 17h

Estrada União e Indústria, 25.310 (Ponto final do ônibus Barra Mansa)

- E.M. João de Deus – 9h às 17h

Rua Dr. Barros Franco, s/n.

- Alto do Pegado - 13h30 às 14h30

Padaria BiKankas – Estrada do Secretário, 1070.

- Retiro das Pedras – 14h45 às 15h30

Rua Retiro das Pedras, s/n – Largo na entrada da Rua dos Macacos.

Secretário

- PSF Secretário - 9h às 17h

Rua Visconde de São Bernardes, 320.

Vila Rica

- Assoc. Moradores Vila Rica - 9h às 17h

Rua A, s/n. (Em frente ao PSF).

Itaipava

- Lajinha Futebol Clube – 9h às 17h

Estrada das Arcas, 2945.

- UBS Itaipava – 9h às 17h

Estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues, s/n.

- Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (Parque de Itaipava) - 9h às 17h

Estrada União e Indústria, 10.000.

- CEI Luís Marchiori - 9h às 12h

Estrada do Gentio, 1.906.

- E.M. Paula Buarque – 13h às 17h

Estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues, s/n.

Madame Machado

- Associação de Moradores Madame Machado – 9h às 12h

Rua José da Gama Machado, s/n. (antiga Escola Municipal Amélia Antunes Rabelo).

- PSF 1º de Maio - 13h às 17h

Rua Norival Braga da Silva, 39.

Vale do Cuiabá

- PSF Boa Esperança – 9h30 às 13h

Estrada Ministro Salgado Filho, s/n.