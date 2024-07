Turismo no Museu Imperial, em Petrópolis - Foto: Divulgação

Turismo no Museu Imperial, em Petrópolis

Publicado 07/07/2024

Petrópolis - Petrópolis projeta fechar a alta temporada de inverno, entre junho e agosto, recebendo mais de 150 mil turistas que se hospedarão na cidade, de acordo com o Petrópolis Convention & Visitors Bureau. A taxa de ocupação nos finais de semana está projetada em 85%, um índice que demonstra a popularidade do destino nesta época do ano. Com estadias mais longas, esse número pode ultrapassar os 170 mil hóspedes durante o período. A projeção é de injeção de mais de R$ 180 milhões na economia da cidade no período em hospedagem, gastronomia e compras. O charme europeu, a segurança e as atrações culturais e gastronômicos, além de aventura e passeios, garantem à cidade ser um dos destinos de turismo preferidos na estação.

A Bauernfest, iniciada em 21 de junho e que encerrou neste final de semana, garantiu ocupação hoteleira em mais de 90% nos três finais de semana de evento, o segundo maior do gênero do país. A cidade recebe ainda em julho o Festival Sesc de Inverno, o MotoFest e o Petrópolis Convention promove o Festival de Fondue, ao longo de 30 dias, encerrando dia 28 de julho, o maior evento gastronômico de inverno da cidade e que integra com as atrações culturais.

“Além dos turistas que se hospedam, temos uma grande população flutuante que vem de cidades próximas para passar o dia. Esses visitantes também contribuem significativamente para o movimento na cidade e injeção de valores à nossa economia”, destaca Samir el Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau. “A cidade é bem distribuída em termos de atrações, o que permite que o fluxo de visitantes seja agradável e não sobrecarregue os pontos turísticos”, completa exemplificando uma das características que torna a cidade tão especial.

A alta temporada de inverno traz uma atmosfera especial para Petrópolis. As lareiras se acendem, bares e restaurantes oferecem mantas e cadeiras revestidas com peles sintéticas de carneiro, criando um ambiente acolhedor. “Aconchego é a palavra que define”, afirma Samir el Ghaoui. A cidade ganha um charme adicional com o pôr do sol, que adquire uma luz dourada única nesta época do ano, dias ensolarados, noites frias e paisagens deslumbrantes.

Os menus dos restaurantes se adaptam à estação, oferecendo pratos quentes como fondues e chocolates artesanais. Além disso, os festivais de inverno enriquecem a experiência com atrações culturais imperdíveis. Eventos como o Festival de Inverno de Petrópolis trazem música, teatro e exposições de arte, atraindo um público diversificado e garantindo entretenimento para todas as idades.

A economia local também se beneficia deste aumento no turismo. Hotéis, pousadas, restaurantes e lojas registram incremento de público aquecendo comércio e também o setor de prestadores de serviço. “Este período é fundamental para muitos negócios locais, que se preparam durante todo o ano para atender a demanda da alta temporada”, explica Samir el Ghaoui

O charme histórico de Petrópolis, com seus palácios, museus e casarões, também atrai visitantes interessados em explorar o legado da cidade. O Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont e o Palácio de Cristal são apenas alguns dos pontos turísticos que se destacam. A cidade ainda oferece trilhas ecológicas, roteiros de moda, circuito cervejeiro, turismo rural e montanhismo.

A dica do Petrópolis Convention para quem ainda não garantiu a viagem é não deixar para a última hora. À medida que fica mais frio, as reservas começam a acelerar. “O inverno transforma Petrópolis em um destino ainda mais atraente, combinando sua beleza natural com uma programação cultural rica e uma oferta gastronômica que aquece o coração. Seja para um fim de semana romântico, uma viagem em família ou uma excursão cultural, Petrópolis se consolida como um dos destinos mais encantadores do Brasil durante os meses mais frios do ano”, destaca Samir el Ghaoui.