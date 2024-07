Projeto Pequena Tribo - Foto: Divulgação

Projeto Pequena TriboFoto: Divulgação

Publicado 07/07/2024 07:57

Petrópolis - O projeto social Pequena Tribo fecha o primeiro semestre de 2024 colhendo frutos muito positivos com 70 crianças em duas novas escolas em que está atuando desde o início do ano em Petrópolis: a Escola Municipal Marieta Gonçalves, no bairro da Glória, e a Escola Paroquial São Francisco de Assis,

no Bela Vista. O projeto, que funciona no contraturno escolar, visa resgatar a cultura dos povos ancestrais ao mesmo tempo que estimula nos pequenos habilidades essenciais para suas vidas através de atividades lúdicas e sensoriais.

O encerramento do semestre foi marcado com muita festa, dança, música e teatro nas duas escolas. As crianças encenaram o conto folclórico Boi de Mamão, manifestação típica do sul brasileiro. Com fantasias coloridas e muita alegria, as crianças mostraram aos pais e responsáveis tudo o que aprenderam desde o início do ano.

“Minha filha ficou triste quando soube que iria ter férias. Ela é outra criança depois da Pequena Tribo. Está fazendo amigos e muito mais expansiva. É maravilhoso ver o desenvolvimento dela em tão pouco tempo. E

emocionante sua empolgação em casa cantando as músicas, mostrando os desenhos e outros trabalhinhos”, contou a Joyce de Souza, mãe da pequena Maria Antônia de oito anos.

Transformações também sentidas na casa da Natasha. Por lá, Heloysa de 8 anos e aluna da Escola Municipal Marieta Gonçalves está mais ativa e largou a distração do celular por brincadeiras mais saudáveis para sua idade. “Agora ela encontrou outras maneiras de se divertir, brinca mais com a irmã e até emagreceu. Na minha época, a gente ouvia mais sobre o folclore brasileiro e isso foi se perdendo. É tão bom esse resgate da nossa cultura”, disse Natasha Gonçalves.

Além da tranquilidade dos filhos estarem em um lugar seguro enquanto trabalham, os pais são unânimes em afirmar sobre a mudança no comportamento dos pequenos. “Eles notaram as crianças mais calmas,

obedecendo mais em casa, com mais respeito pelos avós, estão mais felizes e se divertindo mais, além de terem melhorado o rendimento na escola”, contou uma das integrantes da equipe pedagógica da Pequena Tribo, Etelvina Rossi.

“Esses relatos são muito importantes pra nós. O desafio deste ano era dobrar o número de crianças atendidas e fazer acontecer nosso projeto em duas comunidades diferentes de Petrópolis. Conseguimos concretizar o que planejamos e a festinha de encerramento do semestre veio coroar nosso trabalho. Estamos muito felizes em contribuir de maneira tão profunda com essas famílias”, afirmou o coordenador o projeto, Rodrigo Ribas.

“É muito gratificante ver a Pequena Tribo crescer. Isso mostra que estamos no caminho certo. Quando criamos esse projeto, procuramos os melhores e mais qualificados profissionais para desenvolver um programa pedagógico de excelência, pois acredito que precisamos voltar nossas atenções à ancestralidade. Lá, residem todas as respostas que procuramos. E as crianças são multiplicadoras dessa mensagem na qual podemos vislumbrar um futuro mais sadio e equilibrado”, destacou o professor tradicional de Vedanta, Jonas Masetti, idealizador do projeto.

Para acompanhar o projeto, visite o Instagram: @pequenatribo.