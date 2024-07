Interior do Palácio de Cristal durante a Bauernfest - Foto: Divulgação/PMP

Interior do Palácio de Cristal durante a BauernfestFoto: Divulgação/PMP

Publicado 05/07/2024 18:48

Petrópolis - Após três semanas de muita música, dança, culinária e diversão, a 35ª Bauernfest chega ao último fim de semana. Sessões de cinema, desfile folclórico, danças e a final do Concurso de Chope em metro são algumas das atrações.

“Essa edição da Bauernfest foi mais um sucesso. A festa é para toda família e todos os anos traz orgulho para nossa cidade movimentando a economia e atraindo visitantes de todos os cantos do Brasil”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O encerramento da festa será marcado pelo Desfile Folclórico, que acontece no domingo (7), a partir das 10h, no Centro Histórico de Petrópolis. A concentração é na Rua da Imperatriz, em frente à Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), passando pela Catedral São Pedro de Alcântara, Avenida Koeler, Praça da Liberdade e termina na Rua Alfredo Pachá, próximo ao Palácio de Cristal. Durante o percurso haverá interrupções pontuais no trânsito de veículos.

A final do Concurso de Chope em metro acontece no Palácio de Cristal, também no domingo, a partir das 20h. A música também segue em evidência na festa, serão mais 20 apresentações no palco Koblenz (Palácio de Cristal).

A Bauern também continua com programação voltada para o público infantil. No Palácio de Cristal, no sábado (6), as crianças poderão se divertir com a Contação de História - Marionetes Hans e Greta - e oficina de marionetes, às 14h. Já no Centro de Cultura Raul de Leoni serão sete animações na Sala Cine Humberto Mauro para o público infantil a partir das 14h.

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a Bauernfest tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.

Neste último fim de semana, a 35ª Edição da Bauernfest funciona das 10h às 00h (sextas e sábados) e aos domingos, das 10h às 22h. A programação é gratuita e está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).