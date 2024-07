Corpo de Bombeiros atendeu as duas ocorrências - Foto: Reprodução

Corpo de Bombeiros atendeu as duas ocorrênciasFoto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 13:02

Petrópolis - Na manhã desta quinta-feira (8), alguns ocorridos agitaram o dia em Itaipava. Por volta de 9h, um vazamento de gás foi registrado. Pouco depois, por volta de 10h30, uma mulher morreu após ser atropelada. Ambos ocorreram na Estrada União e Indústria, em um trecho pequeno.

O vazamento de gás ocorreu após uma retroescavadeira que fazia obras no local atingir a tubulação. O local precisou ser isolado e o trânsito desviado no trecho próximo ao Shopping Estação Itaipava. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, assim como a companhia responsável pelo gás, que realizou os reparos necessários.

Pouco tempo depois, em outro trecho próximo ao Estação Itaipava, uma mulher foi atingida por um carro que subiu na calçada e ainda colidiu com outro veículo. A vítima morreu no local e ainda não teve a identidade revelada.

Atrasos registrados em linhas de ônibus

O Setranspetro informou que as empresas de ônibus Cidade Real e Turp Transporte estão enfrentando, na manhã de hoje, forte retenção no trânsito, na Estrada União e Indústria, em Itaipava. Ao todo, oito linhas estão impactadas, com atrasos de até 30 minutos, por conta dos ocorridos.

Cidade Real

160 - Terminal Itaipava x Rodoviária Bingen



Turp Transporte

070 - Posse (Executivo)

077 - Itaipava (Executivo)

605 - Vale das Videiras

617 - Araras

700 - Terminal Itaipava

709 - Manga Larga

750 - Terminal Itaipava x Terminal Corrêas