Bauernfest atrai milhares de turistas para Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Bauernfest atrai milhares de turistas para PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 02/07/2024 21:53

Petrópolis - Entre os dias 28 e 30 de junho, Petrópolis registrou uma taxa média de ocupação hoteleira de 91,44% no 1º distrito (Centro e arredores). Este segundo fim-de-semana da 35ª Bauernfest, além de superar as expectativas para o período, registrou um número de turistas hospedados ainda maior do que o registrado na primeira semana do evento, cuja taxa de ocupação foi de 89,63%. Os dados foram apurados pelo Disque Turismo da Prefeitura.

Ainda segundo os dados do Disque Turismo, departamento da Secretaria de Turismo, a taxa média de ocupação geral ficou em 87,52%, já que a ocupação do 2° ao 5° distrito (Corrêas, Nogueira, Itaipava, Araras, Pedro do Rio e Posse) ficou em 83,60%.

“Estamos muito otimistas com os resultados econômicos desta edição da Bauernfest para nosso município. A festa movimenta o setor hoteleiro e gastronômico de nossa cidade neste período, trazendo um importante incremento para o setor, além de gerar empregos temporários dando oportunidade para quem estava fora do mercado de trabalho.”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A pesquisa levou em consideração a ocupação entre os dias os dias 28 a 30 de junho. Para o último fim-de-semana da festa alemã, que compreende o período de 5 a 7 de julho, a expectativa de ocupação média está em 73,33%.

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a Bauernfest tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.

A 35ª Edição da Bauernfest vai até o dia 7 de julho, com horário de funcionamento das terças às quintas de 12h às 22h, sextas e sábados de 10h às 00h e aos domingos de 10h às 22h. A programação é gratuita e está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).