Moto levada para a 106ª DP - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 02/07/2024 10:53 | Atualizado 02/07/2024 10:53

Petrópolis - No fim do último mês, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a "Operação Duas Rodas" em Petrópolis, focada na fiscalização de motocicletas na BR-040. Mais de 200 veículos foram fiscalizados e 173 autos de infração foram extraídos.

Em duas oportunidades, os condutores das motos fugiram da abordagem e precisaram ser acompanhados. Na primeira, no dia 27, a perseguição ocorreu por vários quilômetros, com o motociclista utilizando a contramão, colocando a vida de pedestres em risco e quase colidindo com outros veículos. Minutos depois, ele acabou se rendendo. No dia 28, em outra perseguição, um menor de idade e inabilitado também desobedeceu a ordem de parada.

No geral, 229 pessoas foram fiscalizadas em 212 veículos, sendo que 12 foram removidos e cinco foram recuperados.

Os radares capturaram 222 imagens que irão gerar notificações por excesso de velocidade. Ao todo, 173 autos de infração foram extraídos e 27 documentos foram recolhidos administrativamente.