Desfile das LanternasFoto: Arquivo

Publicado 29/06/2024 08:56

Petrópolis - O tradicional Desfile das Lanternas acontece neste sábado (29) pelas ruas do Centro Histórico. A atração faz parte da programação da 35ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão, que segue até o dia 07 de julho, no Palácio de Cristal e arredores.

“A festa está encantando turistas e moradores. A cidade está linda e organizada. Para este fim de semana a expectativa é de um público ainda maior”, comemorou o prefeito Rubens Bomtempo, ressaltando que a Bauern é a principal festa da cidade, que movimenta o turismo e gera economia para Petrópolis.

O Desfile de Lanternas tem início às 20h, e durante o trajeto haverá interrupções pontuais no trânsito de veículos. O desfile começa na Avenida Ipiranga (na Igreja Luterana) passando pela Avenida Koeler, Praça da Liberdade, Avenida Roberto Silveira, Rua Alfredo Pachá até o Palácio de Cristal. A programação é gratuita e qualquer pessoa pode participar. Após o desfile, acontece o concurso da lanterna mais enfeitada, no Palácio de Cristal.

A programação completa da 35ª Bauernfest está no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br). Toda programação é gratuita. Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a Bauern tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.