Cucas na Casa do Colono AlemãoFoto: Divulgação/PMP

Publicado 28/06/2024 15:13

Petrópolis - Quem visitou o Museu da Casa do Colono Alemão nesta semana pode aproveitar uma degustação de cuca e pão alemão. A atração, que faz parte da programação da 35ª Bauernfest, ofereceu aos turistas um contato com o doce tradicional da cultura germânica.

“Um dos pilares da Bauernfest é a culinária e queremos que os visitantes possam conhecer e aproveitar ao máximo e conhecer essa vertente da história cultural da nossa cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. A cuca e o pão alemão estão registrados desde 2021 como Patrimônio Imaterial de Petrópolis.

Alice Marteli é geógrafa e veio de Birigui, São Paulo, conhecer a cidade e a Bauernfest. “Eu não conhecia a cuca, mas já adorei, o museu é maravilhoso com uma riqueza incomparável. Petrópolis é uma cidade histórica e é incrível conhecer essa cidade”, relata a visitante.

Na próxima quinta-feira, dia 4 de julho, haverá outra degustação de cuca no Museu Casa do Colono Alemão, a partir das 10h. A programação da 35ª Bauernfest é gratuita e está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a festa tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.