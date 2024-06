Parceria entre ACEP e IPG - Foto: Divulgação

Parceria entre ACEP e IPGFoto: Divulgação

Publicado 28/06/2024 11:19

Petrópolis - Representantes da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis (ACEP) e do Instituto Philippe Guédon (IPG) se reuniram no início da semana para formalizar uma parceria entre as entidades. O objetivo é desenvolver uma série de projetos com o objetivo de beneficiar o ambiente de negócios no município.

A ACEP, que nos últimos dois anos tem implementado ações para colaborar com o desenvolvimento econômico das empresas locais, organizou eventos como o Petrópolis Business em 2023 e, em 2024, promove o Encontro ACEP – Cidades Inteligentes em Pauta, com o objetivo, em um primeiro momento, de sensibilizar a sociedade petropolitana sobre a importância dos conceitos e dos benefícios das smart cities.

Desde sua fundação em 2013, o IPG tem contribuído para a capacitação dos cidadãos na gestão participativa e no desenvolvimento social. Entre seus projetos, destaca-se o PEP 20 – Planejamento Estratégico para Petrópolis nos próximos 20 anos, que envolveu cerca de 100 representantes de diferentes áreas do município que contribuíram com propostas para diferentes setores da cidade, como infraestrutura e urbanismo, desenvolvimento econômico, meio ambiente e administração pública.

Nesta parceria, a ACEP disponibilizará espaços em sua sede, como o auditório, espaço de coworking, salas de treinamento e reuniões, para que o IPG realize atividades focadas na proposição de políticas públicas, desenvolvimento sustentável, captação de recursos, parcerias institucionais e de negócios, além de eventos e cursos. Segundo Cleveland Jones, presidente do IPG, "a parceria é uma oportunidade de ampliar a oferta de serviços úteis aos empresários e à sociedade, fortalecendo o ambiente de negócios e melhorando a qualidade de vida dos petropolitanos."

Marcelo Soares, vice-presidente da ACEP e membro do IPG, destaca que "a união entre as instituições vai propiciar a realização de projetos concretos para Petrópolis. A experiência empresarial da ACEP, somada à gestão participativa e ao planejamento estratégico do IPG, será um grande sucesso."