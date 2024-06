Baile Geração Prateada - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 27/06/2024 12:26

Petrópolis - O primeiro Baile da Geração Prateada da 35ª Bauernfest foi realizado nesta quarta-feira (26), no Palácio de Cristal. O evento promoveu aos idosos um momento de socialização e diversão.

“A Bauernfest é um momento em que a gente celebra as nossas origens, a nossa cidade, a vida. E a gente quer que todo mundo participe. Moradores, turistas, pessoas de todas as idades. E esse baile vai nesse sentido, trazendo alegria para os nossos idosos", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

As tardes dançantes do Palácio de Cristal se tornaram tradição da Bauernfest, como um momento de promoção à saúde e bem estar do público idoso.

“É maravilhoso estar aqui. Participo todos os anos. Dança é vida, saúde, alegria. Podemos construir amizades. É uma terapia para as pessoas da nossa idade”, disse a aposentada Marlene Ramos.

Na próxima quarta-feira (3 de julho), haverá mais uma edição do Baile da Geração Prateada.

A 35ª Edição da Bauernfest vai até o dia 7 de julho. O horário de funcionamento é: de terça a quinta-feira, das 12h às 22h; sextas e sábados, das 10h à 0h; e aos domingos, das 10h às 22h.

A programação é gratuita e está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a festa tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.