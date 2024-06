Municipal de Vôlei - Foto: Divulgação/LPD

Municipal de VôleiFoto: Divulgação/LPD

Publicado 24/06/2024 15:19

Petrópolis - A Liga Petropolitana de Desportos (LPD) realizou, neste domingo (23), a primeira rodada do Campeonato Municipal de Voleibol Masculino 2024 em Petrópolis. Ao todo, cinco partidas foram realizadas, todas no Ginásio Hélio Fiuza, do SC Magnólia.

O primeiro confronto teve o time da Prefeitura Municipal de Três Rios levando a melhor contra o EC Rio Preto, ganhando o primeiro set por 25 a 23, perdendo o segundo por 25 a 22, mas vencendo no tie-break por 15 a 11. Na segunda partida, o EC Vera Cruz/Magé Voleibol ganhou de 2 a 0 do Instituto Bingen/Projeto Vôlei, com 25 a 19 e 25 a 14. O terceiro jogo teve vitória do Laginha FC/Terê Vôlei contra o Carangola FC/Itaserra por 15 a 10 no desempate, depois de ganhar de 25 a 22 e perder de 25 a 20. Na quarta partida, o EC Rio Preto venceu o Cel Veiga FC/CDBV por 25 a 23 e 25 a 15. No último jogo, o Carangola FC/Itaserra venceu o primeiro set por 25 a 17, perdeu o segundo por 25 a 20, mas garantiu a vitória no desempate por 15 a 6.

Com o primeiro dia de jogos concluído, o EC Rio Preto aparece na ponta da tabela, com quatro pontos. Vale ressaltar que quatro equipes ainda tem um jogo a menos na competição.

A próxima rodada está marcada para o dia 21 de julho, também no Ginásio Hélio Fiuza, com mais cinco jogos previstos.

Nesta edição, o campeonato será disputado em três fases. Na inicial, todas as equipes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos, com as quatro primeiras se classificando para a fase semifinal. Na semi, o primeiro colocado da fase classificatória, enfrenta o quarto, enquanto o segundo joga contra o terceiro colocado. As equipes ganhadoras avançam para a final, enquanto as outras duas disputam o terceiro lugar.

No último ano, o EC Vera Cruz/Magé Voleibol se sagrou campeão do torneio, conquistando o tricampeonato consecutivo da competição, ao derrotar a equipe do EC Cascatinha/Três Rios por 2 sets a 0, com 25 a 18 e 25 a 21.