Obra de contenção de encosta foi feita no Chácara FloraFoto:Divulgação/PMP

Publicado 22/06/2024 20:55

Petrópolis - A região do Chácara Flora teve, nesta sexta-feira (21), mais 36 desinterdições promovidas pela Prefeitura. São casas que foram afetadas pelas chuvas de 2022. Mas, com o avanço das obras de contenção realizadas pela Prefeitura, esses imóveis voltaram a ter segurança, e as famílias vão poder voltar para casa.

“A gente sempre teve esperança que esse dia iria chegar, e chegou. A esperança está sendo devolvida a essas famílias, que vão poder voltar para a casa onde construíram suas vidas. É um momento inédito na história de Petrópolis. Obras de grande porte da Prefeitura viabilizando a desinterdição de centenas de casas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

As desinterdições desta sexta-feira foram na região da Rua Carmen da Ponte Marcolino, onde a Prefeitura vem realizando uma contenção de encosta de grande porte, já em fase final. Além das 36 casas, também foi desinterditado o CEI (Centro de Educação Infantil) Deise Eloi.

“Agora, graças a Deus, eu vou poder voltar para o meu lar. Que é o lugar onde a gente se sente mais à vontade, mais feliz. Aquilo que a gente construiu com muito sacrifício”, disse o pedreiro Robson Cardoso, morador de uma das casas desinterditadas.

As desinterdições foram assinadas pelo prefeito Rubens Bomtempo, em um ato realizado em frente à contenção da Prefeitura. Também participaram os secretários Luciane Bomtempo (secretária-chefe de Gabinete), Rodrigo Werner (Defesa Civil), Valesca Gonçalves (Assistência Social) e Vyrna Jacomo (Obras).

“A gente fica muito contente, porque é um lugar que a gente construiu para poder viver com a família. E é muito bom estar desinterditado. A gente fica despreocupado sabendo que tem a segurança pela Defesa Civil, pela Prefeitura. É muito bom pra gente”, disse a costureira Vera Gonçalves, outra moradora.