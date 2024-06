Premiação do Jeds - Foto: Divulgação/PMP

Premiação do JedsFoto: Divulgação/PMP

Publicado 21/06/2024 14:31

Petrópolis - Os alunos e alunas, que participaram da 10ª edição dos Jogos Estudantis dos Distritos (Jeds) e os Parajeds, foram premiados durante solenidade no Esporte Clube Pedro do Rio, na manhã desta quinta-feira (20). Ao todo 18 unidades da rede municipal de ensino, contabilizando cerca de 1.200 estudantes, participaram dos jogos.

“Os Jeds e Parajeds são eventos tradicionais nas nossas escolas dos distritos. É uma competição onde todos ganham, não uma única escola vencedora, o objetivo é incentivar o esporte e a interação entre os alunos e alunas”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo.

Os jogos contaram com Futsal, Handebol, Vôlei, Queimado, Xadrez, Tênis de Mesa, Basquete e Futebol de Campo. As competições aconteceram nas próprias escolas. Participaram alunos e alunas do quarto ao nono ano do Ensino Fundamental.

“Parabenizo a todos que estão aqui hoje, nesta premiação e acreditam no esporte como ferramenta educacional e social”, disse a chefe do Departamento de Educação Fundamental da Secretaria de Educação, Monique Priori.

Confira quais as escolas participantes dos Jeds e Parajeds:

E.M. Augusto Pugnaloni

E.M. Dr. Theodoro Machado

E.M. Amélia Antunes Rabelo

E.M. Celina Schechner

Liceu São José de Itaipava

E.Mzda Santa Terezinha

E.M. Monsenhor João de Deus Rodrigues

E.M. Dr. Barros Franco

E.M. Carlos Canedo

E.M. Beatriz Zaleski

E.Mzda Moysés Furtado Bravo

E.M. Avelino de Carvalho

E.M. Hildebrando de Carvalho

E.M. Felix Wan Erven de Barros

E.M. Américo Fernandes Ribeiro

E.M. Darcy Correa da Veiga

E.M. Oswaldo Costa Frias

E.M. Dr. Paula Buarque