Equipe do Instituto Bingen/Projeto VôleiFoto: Divulgação/LPD

Publicado 20/06/2024 17:00

Petrópolis - No último domingo (16), começou o Campeonato Municipal de Voleibol Feminino de Petrópolis, realizado pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD). Cinco partidas foram realizadas, todas no Ginásio Hélio Fiuza, do SC Magnólia.

Com a primeira rodada concluída, o EC Vera Cruz/Volley Cats desponta na liderança, tendo vencido duas partidas, sendo uma contra o EC Rio Preto por 2 sets a 0, com 25 a 21 e 25 a 10, e a outra contra o Instituto Bingen/Projeto Vôlei por 25 a 20 e 25 a 15. Empatado em pontos na tabela, aparece o Cel Veiga/CDBV, que venceu o Laginha FC/FMP por 25 a 10 e 25 a 19, e o EC Rio Preto por 25 a 22 e 25 a 17. A outra partida do dia teve vitória do Instituto Bingen/CDBV por 2 sets a 0, com os placares disputados de 25 a 22 e 28 a 27.

A próxima rodada do campeonato deve ser realizada no dia 18 de agosto, também no Ginásio Hélio Fiúza. A entrada é gratuita.

O regulamento da competição prevê que na fase classificatória todas as equipes se enfrentem em turno único, com as quatro melhores se classificando para a semifinal. Na semi, o primeiro colocado enfrenta o quarto e o segundo joga contra o terceiro para que a vaga na grande final seja decidida.

É a quinta edição do campeonato realizado pela Liga Petropolitana de Desportos. O EC Vera Cruz/Volley Cats já foi campeão, em 2019. O Cel Veiga/CDBV também tem um título, conquistado em 2021, e é o atual vice-campeão. Os outros três times lutam pela conquista inédita da competição.