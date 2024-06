Meninos Cantores de Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 19/06/2024 08:52

Petrópolis - O Coral dos Canarinhos de Petrópolis está com vagas abertas para novas vozes de meninos que desejam integrar o coral através do curso Ponto de Cultura Aprendiz de Canarinho. Para participarem da seleção, a exigência é que estejam no 4º ano do Ensino Fundamental. O Aprendiz de Canarinho é uma etapa preparatória, com duração de cinco meses, para que as novas vozes possam ingressar no coro mais antigo do Brasil.

Para participar, não é necessário ter experiência musical. Os interessados têm até o dia 5 de julho para se inscreverem e, após a realização do cadastro, será agendada a participação do aluno em uma oficina de música.

Totalmente gratuito, o curso oferece aulas de técnica vocal, teoria musical, flauta, solfejo e ritmo. As aulas terão início no dia 1º de agosto de 2024, acontecendo sempre às terças e quintas-feiras, das 7h40 às 11h, na sede do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis (IMCP). Após as aulas, os cantores podem almoçar gratuitamente no refeitório do Instituto.

Com 82 anos de tradição, o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis já participou da formação de milhares de jovens, tendo a música como apenas um dos ingredientes da receita para o sucesso. Como descreve Rose de Mello, gestora do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis, “ser um coralista do IMCP é muito mais do que aprender música. As experiências vividas nas aulas, ensaios, apresentações e viagens são marcantes e ajudam a moldar o caráter, a disciplina e o comprometimento dos alunos”.

Com apresentações importantes no Brasil e no exterior, o Coral dos Canarinhos já fez parte da vida de mais de quatro mil vozes. O Ponto de Cultura Aprendiz de Canarinho é uma oportunidade para desenvolver a cultura musical e abrir os horizontes para novas ideias, dando aos alunos a oportunidade de viajar e conhecer novos lugares no Brasil e no mundo.