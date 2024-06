Ações são realizadas durante todo o ano em Petrópolis - Magno Segllia / SEGOV

Ações são realizadas durante todo o ano em PetrópolisMagno Segllia / SEGOV

Publicado 18/06/2024 21:00

Petrópolis - Dados compilados do ano de 2023 mostram que Petrópolis tem uma média de 21,55% dos motoristas abordados pela Lei Seca sendo flagrados embriagados. Durante o ano, 1.873 condutores foram abordados, com 404 destes sendo multados após realizar o teste de alcoolemia no município. Em todo o território do Rio de Janeiro, a média de condutores flagrados embriagados é de 11%. A Lei Seca completa 16 anos nesta quarta-feira (19).

Para o deputado federal Hugo Leal, autor da Lei Seca, os números demonstram a importância da contínua fiscalização. "Esses dados demonstram que é preciso aumentar os esforços na fiscalização, além da realização de campanhas de conscientização. Não podemos achar normal um número tão alto de pessoas dirigindo após ingerir bebida alcóolica", ressaltou o deputado.



Os últimos números publicados pelo governo do estado do Rio de Janeiro demonstram que em de janeiro a maio de 2024 há uma queda no número de motoristas flagrados em todo o território fluminense comparados ao mesmo período do ano passado: foram 11.854 condutores multados no teste de alcoolemia, enquanto em 2023 o número foi de 14.180 multas no mesmo período.



Já em âmbito nacional, a legislação tem sido crucial na redução de acidentes e mortes no trânsito relacionados ao consumo de álcool. Desde sua sanção, em 2008, houve uma redução de 32% na taxa de óbitos e 34% de feridos em acidentes de trânsito devido à alcoolemia do motorista, segundo relatório publicado pela ONG Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa).