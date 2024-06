Motos apreendidas - Foto: Divulgação

Publicado 17/06/2024 18:59

Petrópolis - Agentes do Segurança Presente de Petrópolis, prenderam dois motoqueiros que faziam manobras perigosas no Quitandinha na noite da última sexta-feira (14). Os dois homens, que tem 20 e 21 anos, não tinham antecedentes criminais, mas o levantamento da situação dos veículos apontou que os mesmos foram roubados na Zona Sul da Capital e posteriormente adulteradas para serem vendidas. Os dois admitiram que compraram os veículos na Comunidade da Maré, no Rio, e que sabiam que os veículos tinham origem ilegal. Eles ficaram presos por receptação.

A abordagem dos receptadores aconteceu após o condutor de um outro veículo ter comunicado a equipe do Segurança Presente que dois motociclistas realizavam manobras e condução perigosa na Rua Getúlio Vargas. A denuncia foi feita após os motoqueiros atingirem o carro do denunciante e fugirem em direção ao Palácio Quitandinha.

A equipe do Segurança Presente conseguiu localizar e deter os acusados. A partir de uma avaliação e checagem inicial das motocicletas, os policiais identificaram evidências de adulterações nos veículos e divergências de numeração nos chassis. O fato foi admitido pelos dois condutores, que afirmaram ter ido até a comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde pagaram um valor abaixo do regular pelas motos. Eles admitiram saber que os veículos eram produtos de ações criminosas e clonagem.

Após a identificação dos motores da Honda Titan preta e da Honda XRE 190 vermelha, os policiais conseguiu a informação de que as motos foram produtos de ações delituosas na área da 10ª Delegacia (Botafogo) e da 21ª Delegacia (Bonsucesso), nos meses de fevereiro e abril de 2024, e que sofreram adulteração de placas para repasse ilegal. Com as adulterações, ambas as motos tinham placas de veículos semelhantes, porém sem restrições.

Durante a fuga, um dos motoqueiros feriu o pé. Ele foi levado pela equipe até a UPA Centro, onde recebeu socorro médico, antes de ser conduzido à delegacia do Retiro (105ªDP). Na delegacia os dois motoqueiros foram autuados por receptação e permaneceram presos. As motos foram rebocadas e apreendidas.