Petrópolis - O Cão Chico, representando a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Guarda Civil, ficou em 10º lugar no 14º Campeonato Nacional de Cães de Polícia das Guardas Municipais. Ao todo, mais de 60 cães participaram do campeonato.

“É um orgulho enorme ter o nome do Chico e da nossa Guarda sendo reconhecidos em uma competição de escala nacional. É de enorme satisfação ver que o trabalho que estamos realizando na Guarda Civil com os cães está gerando resultados e reconhecimento”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Entre os trabalhos realizados pela Guarda Civil com os cães em Petrópolis, está o auxílio a operações policiais na busca por entorpecentes, munições e cadáveres. Outro trabalho é a cinoterapia (terapia com cães), em pacientes do Centro de Tratamento Oncológico (CTO), além de instituições de longa permanência para idosos e escolas.

“Estamos muito felizes, essa foi a primeira oportunidade da Guarda Civil de Petrópolis em uma competição de escala nacional e o resultado foi muito positivo. Essa conquista é resultado de um forte trabalho que vai se consolidar cada vez mais”, comenta o comandante da Guarda Civil, Edgar Theobald.

Apenas Petrópolis e Teresópolis representaram o Rio de Janeiro no campeonato. Além disso, Chico foi o único Golden Retriever a disputar a competição. “A maioria das guardas participaram com cães da raça Pastor. A nossa cidade, por ser um lugar mais frio, favorece o desempenho do Chico. Em Limeira, ele pôde mostrar um grande desempenho em um clima e ambiente mais seco e desfavorável” explica o inspetor Francisco Dimas.