Campeonato está na quinta ediçãoFoto: Marcus Olivette

Publicado 14/06/2024 19:44

Petrópolis - Neste domingo (16), cinco equipes começam a disputa pelo Campeonato Municipal de Voleibol Feminino em Petrópolis, competição promovida pela Liga Petropolitana de Desportos. Os participantes são: Instituto Bingen/Projeto Vôlei; EC Rio Preto; EC Vera Cruz/Volley Cats; Cel Veiga FC/CDBV; e Laginha FC/FMP.

Cinco partidas estão marcadas para este primeiro dia de jogos. O EC Vera Cruz/Volley Cats começa enfrentando o EC Rio Preto. Em seguida, o duelo é entre Cel Veiga/CDBV e Laginha FC/FMP. O terceiro confronto é do Instituto Bingen/Projeto Vôlei contra o EC Vera Cruz/Volley Cats. O EC Rio Preto também joga contra o Cel Veiga FC/CDBV. Por fim, o Laginha FC/FMP encara o Instituto Bingen/Projeto Vôlei.

Todas as partidas serão realizadas no Ginásio Hélio Fiuza, do SC Magnólia, a partir das 12h30.

É a quinta edição do campeonato realizado pela Liga Petropolitana de Desportos. O EC Vera Cruz/Volley Cats já foi campeão, em 2019. O Cel Veiga/CDBV também tem um título, conquistado em 2021, e é o atual vice-campeão. Os outros três times lutam pela conquista inédita da competição.

Mais informações sobre as competições promovida pela LPD podem ser vistas no site ligapetropolitana.com.br.