Projeto Juventude. - Foto: Divulgação

Projeto Juventude.Foto: Divulgação

Publicado 11/06/2024 19:25

Petrópolis - De 13 a 25 de junho, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, a Comac estará aberta para as inscrições para o Projeto Juventude. As inscrições devem ser realizadas de forma presencial na sede da instituição à Rua Doutor Sá Earp, 88 – parte A - Morin - Petrópolis/RJ. Serão abertas 40 inscrições, que, após preenchidas, finalizam o período de inscrições.



O projeto, que atua nas políticas de Assistência Social e de Trabalho e Renda, por meio do Programa Jovem Aprendiz, leva oportunidade para adolescentes e jovens com idade entre 17 e 21 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental (a partir do 8º ano, inclusive EJA) e o Ensino Médio, no turno noturno. Ele objetiva o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, mas também possibilita a inserção no mundo do trabalho de forma protegida, por meio do Programa Jovem Aprendiz. Quem concluiu o Ensino Médio também pode participar; para estes alunos não há a concessão do transporte para participar das aulas.

O projeto iniciará em agosto, de segunda a sexta-feira, com aulas na parte da manhã e da tarde, onde são ofertadas atividades sobre mercado de trabalho, comportamento e imagem pessoal, cidadania, informática, técnicas administrativas, dança e teatro, além de atividades na própria Comac, que funciona como escritório modelo.

Para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar na sede da COMAC os documentos originais e entregar as cópias: foto 3x4 atual com fundo branco; Certidão de Nascimento; Documento de Identidade; CPF – Comprovante de Pessoa Física; CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; Título de Eleitor; Comprovante de residência atual; Boletim Escolar ou Declaração de Escolaridade ou Comprovação de Conclusão do Ensino Médio; Certificado de Reservistas para os alunos maiores de 18 anos; Cartão Setranscard, CadÚnico e Cartão SUS. Além de apresentar original e entregar cópia do documento de identidade e CPF do responsável legal.

“O projeto Juventude encerrou o primeiro semestre deste ano com 99% dos alunos inseridos no mundo de trabalho por meio do Programa Jovem Aprendiz e, para além disso, tiveram seus núcleos familiares fortalecidos. Para o segundo semestre também esperamos obter bons resultados. O Juventude é um projeto voltado, prioritariamente para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e pessoas acompanhadas pelos CRAS e CREAS. São 40 vagas; abrimos um período de inscrições, mas ao completarem as 40 vagas, finalizaremos as inscrições, por isso é importante separar os documentos”, ressaltou Fernanda Ferreira, presidente da COMAC.