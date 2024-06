Local foi reinaugurado pela Prefeitura. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 11/06/2024 11:48

Petrópolis - O Centro Esportivo Djalma Fragoso, no Boa Vista, foi inaugurado no último domingo (09), após passar por reformas. O equipamento de esporte e lazer recebeu as intervenções por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep).

A reforma do espaço contou com nova pintura na sede, recuperação do gradil da quadra, além de melhorias na iluminação. A Prefeitura também instalou grama sintética na quadra esportiva. No nome, uma homenagem póstuma foi feita a Djalma Fragoso, que foi presidente da associação de moradores e incentivador da prática de esportes na comunidade.

O prefeito Rubens Bomtempo esteve na comunidade para participar da cerimônia de reabertura do centro esportivo, juntamente com o vice-prefeito Paulo Mustrangi, da presidente da Comdep, Érica Lelis e do secretário de esportes, Thiago França. O evento contou ainda com a presença do vereador Junior Coruja.



“Muito feliz em poder participar da reabertura deste espaço para a comunidade e fazer essa homenagem a Djalma Fragoso, uma pessoa de grande valor para a comunidade do Boa Vista, que sempre incentivou a prática esportiva, tirando a garotada da rua e levando para o campo de futebol”, disse o prefeito.