Abastecimento de água será interrompido. - Pixabay/ Reprodução

Abastecimento de água será interrompido.Pixabay/ Reprodução

Publicado 11/06/2024 00:04 | Atualizado 11/06/2024 00:06

Petrópolis - A Águas do Imperador informa que o abastecimento de água ficará interrompido nesta terça-feira (11), das 8h às 14h, em localidades do Alto da Serra e Morin, devido a uma manutenção emergencial na rede. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado no decorrer da tarde do mesmo dia.

Confira as localidades que estarão com o abastecimento interrompido: Rua Santos Dumont, Rua Bartolomeu Gusmão, Rua 14 Bis, Rua Embaixador José Roberto Macedo Soares, Rua Visconde da Penha, Travessa Valeria Jorge, Rua Teresa, Rua Dr. Sá Earp, Vila Luis Carlos Soares, Rua Vereador Arnaldo de Azevedo, Rua General Marciano Magalhães, Morin, Rua Augusto Severo, Rua Pedro Ivo, Rua Padre Feijó, Rua Fernando Fernandes Lima, Rua Cel. Albino Siqueira, Rua Hercília Henrique Moret, Rua dos Ferroviários, Rua Alfredo Schilik, Rua Oswero Carlos Vilaça, Rua Jacinto Rabelo, Rua Paulinho Guimaraes e Rua Otto Reimarus.