Travessa Goytacazes. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 06/06/2024 14:32

Petrópolis - A Prefeitura concluiu as obras de contenção de encostas da Travessa Goitacazes, no Chácara Flora. O local estava interditado desde as chuvas de 2022 no município. Com essa contenção, 27 casas da região puderam ser desinterditadas.

“Essa liberação da casa pra gente vem em um momento muito importante. Sou aposentada, sou assalariada e não tenho como arcar com aluguel do meu bolso. A ajuda do Aluguel Social nesses 2 anos e 5 meses foi muito importante. E também o carinho, o acolhimento, a atenção que foi dada à comunidade. Vocês estão devolvendo a esperança de a gente voltar para o nosso bairro, pra nossa vizinhança. Aqui a gente conhece os vizinhos pelo nome. E eu agradeço por esse carinho que vocês tiveram conosco aqui”, disse Maria de Fátima Alamão, moradora de uma das 27 casas que foram desinterditadas, durante cerimônia realizada pela Prefeitura na manhã desta terça-feira (4).

As obras da Prefeitura na Travessa Goitacazes incluíram 3 contenções de encosta: uma estabilização com tela metálica na parte de cima da encosta (quase já na Sargento Boening); uma barreira dinâmica no meio da encosta; e uma barreira inelástica na parte de baixo.

Além disso, as obras também incluíram a drenagem (para dar o destino correto para a água das chuvas que caem sobre a encosta): uma canaleta de 320 metros de extensão.

O vice-prefeito Paulo Mustrangi, representando o prefeito Rubens Bomtempo (que está em Brasília), assinou as desinterdições.

“É uma obra muito complexa, de grande porte, que estamos entregando. Uma obra que devolveu a segurança para essa região, possibilitando que 27 famílias voltem para as suas casas. Nós, da Prefeitura, temos muito orgulho em ver essa obra concluída. Foi um longo trabalho aqui nesses últimos 2 anos. E ficamos muito emocionados em ver hoje o resultado de todo esse trabalho”, disse Mustrangi.

Também participaram da desinterdição os secretários Rafael Simão (Desenvolvimento Econômico), Vyrna Jacomo (Obras), Valesca Gonçalves (Assistência Social) e Rodrigo Werner (Defesa Civil).

56 desinterdições desde maio

Em 2 anos e 5 meses, a Prefeitura iniciou e concluiu 131 obras de grande e médio porte. Outras 58 estão em andamento. E mais 19 estão em fase de licitação. Um total de 208 obras de grande e médio porte que a Prefeitura vem realizando desde 2022. A maioria dessas obras é de contenção.

O avanço dessas obras da Prefeitura vem devolvendo a segurança às comunidades. O que possibilita a desinterdições de imóveis afetados pelas chuvas de 2022.

Só em maio já foram 29 imóveis desinterditados. 13 na Rua Zenóbio Pozzato, no Chácara Flora, e 16 no BNH do Sargento Boening.

Agora, em junho, na Travessa Goitacazes (Chácara Flora), mais 27 imóveis desinterditados.

“Vou retornar à minha casa que foi construída há 49 anos. Uma satisfação muito grande”, disse João Luiz Vieira, morador de uma das 27 casas desinterditadas na Travessa Goitacazes.