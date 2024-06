Seleção de Petrópolis Sub-17. - Foto: Divulgação/LPD

Publicado 05/06/2024 22:16

Petrópolis - A Liga Petropolitana de Desportos (LPD), representou mais uma vez, neste ano, a cidade de Petrópolis no Campeonato Estadual de Ligas. A equipe participou de duas partidas na competição e encerrou a sua participação no campeonato nas quartas de final.

A primeira partida da Seleção de Petrópolis Sub-17 foi em casa, no estádio do Boa Esperança FC, contra Teresópolis, terminando com o placar de 3 a 1 para a equipe visitante. O gol de Petrópolis foi marcado por Gabriel Rocha, de pênalti, enquanto os de Teresópolis foram marcados por Miguel, Biel e Noah. A partida de volta, realizada fora de casa, teve outra vitória de Teresópolis, dessa vez por 3 a 0, com gols de Leandrinho, Rykelme e Kauã Andrade.

Com o resultado das duas partidas, a LPD se despediu da competição que já conquistou uma vez, em 2017, derrotando Guapimirim na grande final.