Festa é uma das principais do calendário da cidade.Divulgação

Publicado 05/06/2024 22:13 | Atualizado 05/06/2024 22:13

Petrópolis - A Prefeitura realizará no dia 14 de junho, às 10h, por meio da Secretaria de Turismo, a licitação para a exploração das barracas de alimentos e bebidas e food truks da 35ª Bauernfest, que acontecerá entre os dias 21 de junho e 7 de julho no Palácio de Cristal e arredores (Rua Alfredo Pachá, s/n – Centro). Só será permitida a comercialização de pratos da culinária típica, um dos principais atrativos da festa.

Com a aproximação de uma das maiores festas do país que prestigiam a colonização germânica, a Prefeitura dá andamento nos preparativos da Bauernfest, que promete atrair milhares de turistas e visitantes durante seus 17 dias de duração.

“Estamos com ótimas expectativas em relação à Bauernfest deste ano e estamos trabalhando para que seja uma festa de muita alegria, bonita e com segurança para todos. Sabemos da importância desta festa para o setor turístico e economia da cidade, por isso, a Prefeitura vem se empenhando para tenhamos uma ótima festa”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Com o objetivo de resguardar a tradição germânica da festa, a licitação determina que sejam comercializados nas barracas apenas produtos inspirados na culinária alemã. O certamente apresenta a lista de pratos permitidos, que traz uma grande variedade de itens da gastronomia típica.

“É importante que se preserve as características da festa, principalmente a sua gastronomia que é variada e muito apreciada pelos petropolitanos e também pelos visitantes e turísticas, que vêm em busca justamente de encontrar os sabores da Alemanha”, disse a secretária de Turismo, Silvia Guedon.

A licitação será realizada na modalidade de Pregão Presencial. As propostas com lances para a exploração dos espaços deverão ser apresentadas ao Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos – DELCA, às 10h do dia 14 de junho, localizado no Centro Administrativo da Prefeitura (Rua Teresa, n.º 1.515, SL, Alto da Serra, Petrópolis). O valor estimado de lance mínimo é de R$ 12.559,50. Maiores informações poderão ser obtidas no DELCA, no site www. petropolis.rj.gov.br (Portal da Transparência – Link Licitações), ou ainda pelo telefone (24) 2233-8202/8195.