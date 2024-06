Carro que o policial dirigia. - Foto: Reprodução

Carro que o policial dirigia.Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 19:33

Petrópolis - Um policial civil embriagado colidiu com o carro contra um motocicleta na Rua General Rondon, no Quitandinha, durante a noite de domingo (2). A Polícia Militar atendeu a ocorrência e constatou a embriaguez do motorista. A Polícia Civil instaurou uma sindicância administrativa para apurar a conduta do servidor.

O acidente ocorreu por volta de 20h30, quando o policial bateu o carro em uma motocicleta, deixando dois homens feridos. Um deles, de 24 anos, teve ferimentos moderados, enquanto o outro, de 49, teve ferimentos leves. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, que os levou para o Hospital Santa Teresa.

Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar afirmou que o suspeito foi conduzido para a 105ª DP, onde o teste de alcoolemia foi realizado, dando positivo. Com o homem, foram apreendidos um telefone celular, um coldre, rádio transmissor, munições e carregadores.

A Polícia Civil confirmou que o agente foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e ressaltou que ele estava de férias e desarmado. O caso está sendo conduzido internamente pela Corregedoria-Geral da instituição.