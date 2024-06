Caso está a cargo da 106ª DP. - Foto: Reprodução

Caso está a cargo da 106ª DP.Foto: Reprodução

Publicado 02/06/2024 17:35

Petrópolis - Neste sábado (1º), um homem foi preso pelo crime de importunação sexual pela Polícia Civil em Petrópolis. De acordo com a polícia, o suspeito, de 63 anos, já possui uma anotação criminal por furto.

Segundo a 106ª DP, o crime foi cometido dentro de um ônibus, onde o homem teria passado a mão na perna de uma mulher. Assim que soube, o motorista do coletivo conduziu o ônibus em direção à delegacia. Os agentes entraram no ônibus e tiraram o autor de dentro do veículo.

O suspeito segue à disposição da Justiça.