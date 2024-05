Novos ônibus da Cidade Real. - Foto: Divulgação

Novos ônibus da Cidade Real.Foto: Divulgação

Publicado 30/05/2024 18:05

Petrópolis - A Cidade Real cumpriu mais uma etapa prevista de renovação da frota, em Petrópolis. Nesta semana, mais 11 novos ônibus estão entrando em operação, atendendo as regiões do Bingen, Duarte da Silveira, Mosela e Itamarati. Somente este ano, entre março e maio, são totalizados 14 veículos, entre zero quilômetro e seminovos, equivalentes a um investimento superior a R$ 12 milhões. Ainda segundo a empresa, nas próximas semanas, outros 16 ônibus zero quilômetro entram em operação no município.

Entre as linhas beneficiadas com os novos ônibus estão a 100 – Terminal Bingen, 110 – Duarte da Silveira, 111 – Duarte da Silveira x Rodoviária, 114 – Batista da Costa, 115 – Campo do Serrano e 136 – João Balter. As linhas 116 – Dias de Oliveira e 170 – Terminal Itamarati começam a operar nesta sexta-feira (31). Entre eles, sete veículos foram fabricados em 2021 e outros quatro são zero quilômetro.

Para Miguel Ângelo Vianna, gerente de unidade da Cidade Real, a renovação da frota é uma forma de garantir a qualidade no transporte público para os passageiros e seus colaboradores. “Pensamos no bem estar coletivo. Com a aquisição dos novos ônibus, mostramos o compromisso da empresa com a comodidade dos clientes e eficiência durante as viagens”, pontuou.

Em março, deste ano, outros três veículos novos começaram a operar, atendendo as linhas 106 – Bataillard, 108 – Castrioto e 129 – Moinho Preto. No ano passado, durante evento com busólogos, a Cidade Real apresentou cinco ônibus convencionais e cinco micro-ônibus zero quilômetro, em um investimento de quase R$ 10 milhões, com as tecnologias mais recentes e avançadas do mercado, como câmeras de marcha à ré, validadores online que aceitam o pagamento da tarifa por meio do aparelho celular, além do destaque ao Motor Euro VI, com menor emissão de poluentes ao meio ambiente.

“Entendemos a importância do transporte público para o município e seguimos determinados em oferecer um serviço que não seja apenas seguro e pontual, mas também confortável e sustentável. Agradecemos a confiança dos nossos passageiros e esperamos que essas melhorias tornem as viagens mais agradáveis e eficientes”, concluiu o gerente da empresa.