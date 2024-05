Homem foi levado para a 106ª DP. - Foto: Reprodução/106ª DP

Homem foi levado para a 106ª DP.Foto: Reprodução/106ª DP

Publicado 29/05/2024 23:26 | Atualizado 29/05/2024 23:30

Petrópolis - Um homem, de 37 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (28), pela Polícia Civil, após tentar furtar quatro peças de picanha de um supermercado em Itaipava, na Estrada União e Indústria. Os produtos tinham um peso total de 5,7 kg e custavam R$ 453,00.

O indivíduo possuía diversas anotações criminais, com passagens por furto simples, furto qualificado, roubo e ameaça. Além disso, uma arma de fogo já havia sido apreendida em sua residência. Assim que entrou no estabelecimento, a equipe de segurança do supermercado acompanhou o homem através das câmeras de monitoramento, já que já havia sido furtado a loja outras vezes.

Os agentes da 106ª DP foram acionados e realizaram a prisão do homem ao encontrá-lo com as peças de carne.