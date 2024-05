Palácio de Cristal. - Foto: Divulgação

Palácio de Cristal.Foto: Divulgação

Publicado 29/05/2024 23:04

Petrópolis - A Prefeitura irá decretar ponto facultativo para o dia 31 de maio (sexta-feira), um dia após o feriado de Corpus Christi (30 de maio). Durante o feriado prolongado, as repartições públicas do município estarão fechadas, bem como as unidades escolares e postos de saúde.

As unidades de urgência e emergência - UPAs Cascatinha, Centro e Itaipava, Hospital Alcides Carneiro (HAC), Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE), Pronto Socorro do Alto da Serra e Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) de Pedro do Rio e Posse - têm funcionamento normal.

A Catedral de São Pedro de Alcântara conta com vasta programação para o feriado. A partir das 12h será iniciada a tradicional confecção dos tapetes nas ruas. A partir das 15h começa a missa que conclui-se com a tradicional procissão do feriado.

Os polos de moda da Rua Teresa, Bingen, 16 de Março e Rua do Imperador estarão com horário facultativo nos dias 30 de maio e 02 de junho e funcionarão das 9h às 18h nos dias 31 de maio e 1º de junho. A Feirinha de Itaipava vai funcionar todo o feriado das 10h às 17h.

Entre os atrativos turísticos abertos: estarão: o Palácio de Cristal (9h às 20h), o Museu de Cera (10h às 17h), a Catedral São Pedro de Alcântara (9h às 17h) e o Trono de Fátima (9h às 18h).

Os parques municipais também estarão abertos: Parque Cremerie (das 8h às 18h); Parque Natural Municipal Padre Quinha (das 8h30 às 17h30); e Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (das 7h às 18h).

Confira abaixo os horários de funcionamento dos atrativos turísticos durante o feriado de Corpus Christi. Para mais informações turísticas, consulte o Disque Turismo: de segunda a sábado das 9h às 17h / domingos e feriados das 9h às 14h - 0800-450-7070 / WhatsApp (24) 2237-3321.

CENTRO HISTÓRICO E ARREDORES

CASA DA PRINCESA ISABEL

Av. Koeler 42- Centro Histórico Exposição “Coragem e Fé”

Funcionamento da exposição: Valor do Ingresso: R$ 20,00

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 10h às 18h

Instagram: @coragem.e.fe

CASA DE CULTURA COCCO BARÇANTE - MUSEU DO ARTESANATO

Tel.: (21) 99918-1887 (WhatsApp) - Rua Cel. Veiga, 1734 – Centro

30 e 31 de maio - Fechada

1º e 02 de junho das 11 às 17h

Instagram: @museuartesanato

CASA STEFAN ZWEIG

Tel.: (24)2245-4316 - Rua Gonçalves Dias 34 – Valparaíso

30 de maio - Fechada

31 de maio, 1º e 02 de junho das 11h às 17h

Instagram: @casastefanzweig

CASA DE PETRÓPOLIS INSTITUTO DE CULTURA

Tel.: (24) 99219-5353 - Rua Ipiranga, 716 –Centro

30 de maio – Fechada

31 de maio e 1º, 02 de junho das 10h às 16h

contato@culturacasadepetropolis.com.br

CATEDRAL SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

Tel.: (24) 2242- 4300. Rua São Pedro de Alcântara, 60 – Centro

30 de maio - Confecção dos tapetes nas ruas a partir das 12h, às 15h missa com a

procissão em seguida

31 de maio e 1º de junho das 9h às 17h - missa às 8h

02 de junho das 13h às 16h - missa às 9h30, 11h e 18h30

GALERIA AUTO EXPOSITIVA PRINCESA ISABEL (Torre)

30 de maio das 10h às 13h

31 de maio e 1º de junho das 9h às 16h

02 de junho das 13h às 16h

Ingresso R$20,00 na loja Pequena Flor (ao lado da Catedral)

Instagram: @catedraldepetropolis

CENTRO ALCEU AMOROSO LIMA

Rua Mosela, 289 – Mosela – Tel.: (24)2242-6433

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho - Fechado

E-mail: centroamorosolima@yahoo.com.br

CENTRO DE CULTURA RAUL DE LEONI

Praça Visconde de Mauá, 305

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho- Fechado

Instagram: @centrodeculturarauldeleoni

CERVEJARIA BOHEMIA

Tel.: (24) 2020-9050 Rua Alfredo Pachá,166

Loja Empório Bohemia, Bar/Restaurante Térreo aberto

Tour Cervejeiro

30, 31 de maio e 1º de junho - 10h às 18h

02 de junho - 10h às 17h

Loja Empório Bohemia

30, 31 de maio, 1º e 02 de junho - 10h às 19h

Bar Bohemia

30, 31 de maio e 1º de junho - 12h às 22h

02 de junho - 12h às 21h

Restaurante (2º andar)

30, 31 de maio e 1º de junho - 12h às 21h

02 de junho - 12h às 17h

Instagram: @cervejariabohemia

ESPAÇO LIBERTY GARDEN

Rua Barão do Amazonas, 25 - Centro

Lojas de souvenir, artesanato, chocolate, cervejas artesanais e restaurante

30, 31 de maio e 02 de junho das 10h às 17h

1º de junho das 10h às 18h

CHALÉ DO CHOCOLATE - Tel.: (24)9 9833-6184

Rua Barão do Amazonas, 25 - Centro

30, 31 de maio e 02 de junho das 10h às 17h

1º de junho das 10h às 18h

Instagram: @chaledochocolate

GALLERY275- VINTAGE MOTORCYCLE MUSEUM

Rua Cândido Portinari, 275 – Mosela Tel.: 2235-8512

02 de junho das 9h às 17h

IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA BRASILEIRA

Tel.: (24) 2242-1703 / e-mail: petropolis@luteranos.com.br Av. Ipiranga, 346 – Centro

30 e 31 de maio - Fechada

1º e 02 de junho das 10h30 às 17h

IGREJA MATRIZ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Tel.: (24)2242-6915. Rua Montecaseros, s/n –Centro

2ª a 6ª feira missa – às 7h e 18h

Sábados missa - às 7h e 16h15

Domingos – missas às 8h30, 10h, 18h e 19h30

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 7h às 19h

Obs.: Não é permitido visitar durante as celebrações

IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Tel.: (24)2242-1073. Praça da Inconfidência, s/nº - Centro - Não é permitido visitar durante as celebrações.

2ª a 6ª – Missa às 7h e às 12h15

Sábados – Missa às 7h e às 17h

Domingos – Missa às 7h, 9h ,11h e 18h30

30 de maio missas às 7h e 18h30

31 de maio missas às 7h e 12h 15h

1º de junho missas às 7h e 17h

02 de junho missas às 7h, 9h, 11h e 18h30

Instagram:@paroquianossasenhoradorosario

LOJA DA FÁBRICA DE CHOCOLATES PATRONE

Tel.: (24)2242-3741 e-mail: patrone@patrone.com.br. Rua Coronel Veiga, 1.349

30, 31 de maio e 02 de junho das 9h às 17h

1º de junho das 9h às 18h

Instagram: @chocolatespatrone

KATZ CONFEITARIA – CHOCOLATES

Tel.: 2237-2061- Rua Barão do Amazonas, 85 – Centro

30 de maio e 02 de junho das 10h às 18h

31 de maio e 1º de junho das 10h às 19h

Instagram: @katz_loja85

MUSEU CASA DE SANTOS DUMONT

Tel.: (24) 2247-5222 Rua do Encanto, 22 –Centro

Email: casasantosdumont@gmail.com

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 10h às 17h

Instagram: @casasantosdumont

MUSEU CASA DO COLONO

Tel.: (24) 2247-3715 - Rua Cristóvão Colombo, 1.034 – Castelânea

Entrada franca

30, 31 de maio e 1º e 02 de junho das 9h às 16h

Instagram: @museucasadocolono

MUSEU DE CERA

Tel.: (24) 2249-1595 - Rua Barão do Amazonas,35 – Centro

30,31 de maio e 02 de junho das 10h às 17h

1º de junho das 10h às 18h

E-mail: museudeceradepetropolis@gmail.com

Instagram: @museudeceradepetropolis

MUSEU DE PORCELANA DE PETRÓPOLIS

Tel.: (24) 2245-2876 – Rua Barão do Amazonas, 88 – Centro

E-mail: museudeporcelana@gmail.com / www.museudeporcelana.com.br

Fechado para obras

Instagram: @museudeporcelana

MUSEU DOS BRINQUEDOS

Tel.: (21) 98941-7588 - Av. Barão de Amazonas, 25, Liberty Garden – Centro

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 10h às 17h

Instagram: @museudosbrinquedosrj

MUSEU IMPERIAL

Tel.: (61) 3521-4455 - Rua da Imperatriz, 220 – Centro

Bilheteria: 9h30 às 17h / Visitação: terça a domingo das 10h às 18h, com permissão de entrada no Palácio até às 17h30

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 10h às 18h

Inteira: R$10,00; Meia: R$5,00

Pacote Família (2 inteiras + 2 meias): R$ 25,00

Pagamento apenas em dinheiro / entrada franca a todos os visitantes às quartas-feiras

Instagram: @museu.imperial

MUSEU DA FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA

Tel.: (24)98177-4422 WhatsApp – Av. Koeler - 255 - Centro

Visitação: com agendamento prévio

Entrada Franca

ORQUIDÁRIO BINOT

Tel.: (24)2248-5665 - Rua Fernandes Vieira, 390 – Retiro

31, 30 de maio e 1º, 02 de junho das 10h às 18h

Entrada franca

Instagram: @orquidariobinot

PALÁCIO DE CRISTAL

Rua Alfredo Pachá s/nº

30 e 31 de maio e 1º, 02 de junho das 9h às 17h

Entrada franca

PARQUE CRÉMERIE

Tel.: (24)2291-4414 - Rua Luís de Camões – Estrada da Independência. S/nº

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 8h às 18h

Entrada franca

PARQUE NATURAL MUNICIPAL PADRE QUINHA

Tel.: (24) 2247-7358

Av. Ipiranga, 853 – Centro Histórico

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 8h30 às 17h30

Entrada franca

PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES

Estrada União e Indústria, 10000 – Itaipava

30 e 31 de maio e 1º e 02 de junho das 7h às 18h

SANTUÁRIO VALE DO AMOR

Tel.: Somente WhatsApp (24) 98801-0310 - Estrada do Mata Cavalo, s/nº - Fazenda

Inglesa

Visitação: Diariamente das 8h às 17h

Acesso: para motos, carros e vans. Santuário ao ar livre em meio às montanhas de

Petrópolis / Ingressos: R$ 20,00

Observação: por ser uma reserva ambiental os pets não são permitidos, cantina somente

em dinheiro. Loja oficial todos os dias

Instagram: @santuariovaledoamor

CENTRO CULTURAL SESC QUITANDINHA

Tel.: (24) 2245-2020 (recepção) / 2245-7642/ 2291-6283 (agendamento escolar) Av.

Joaquim Rolla, 2 – Quitandinha

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 10h às 17h

Estará fechado para visitação até o dia 03 de maio em virtude da montagem da nova Exposição.

As apresentações do Sesc RJ Pulsar ocorrerão normalmente.

Q Bistrô, Q Café e Bilheteria estarão funcionando normalmente, das 10h às 17h

Instagram: @ccsq.org.br

WILLEMSEN CONFEITARIA

Rua Visconde de Uruguai, 71 - Valparaíso Tel.: 2243-9439

30 de maio e 02 de junho das 10h às 18h

31 de maio e 1º de junho das 10h às 19h30

Rua 16 de março - Tel :2242-3201

31 de maio 1º de junho das 10h às 19h30

30 de maio e 02 de junho - Fechada

Instagram: @confeitariawillemsen

TRONO DE FÁTIMA

WhatsApp: (24)99942-0313 - Rua do Bispo Dom José, S/nº

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho aberto de 9h às 18h

Excepcionalmente dia 13 de fevereiro não terá a Santa Missa

Instagram: @tronodefatimaoficial

CORRÊAS, NOGUEIRA, ITAIPAVA E ARREDORES

LA GRANDE VALLÉE

Tel.: (24)2222-1388 / (21) 99354-3179 Rua das Acácias, 102 – Estrada do Ribeirão

Grande

Ingresso: R$30,00, crianças até 05 anos gratuito, de 05 a 18 anos e a partir de 65 anos R$

25,00

30, 31 de maio e 1º e 02 de junho com agendamento

Funcionamento às 11h com agendamento

Instagram: @lagrandevallee

CASTELO DE ITAIPAVA

Tel.: (24)9 9911-9991 (WhatsApp) - www.castelodeitaipava.com.br BR-040 - Km 56 –

Itaipava

Visitação: Consultar

Instagram: @castelodeitaipava

CENTRO COMERCIAL LUIZ SALVADOR

Tel.: (24)2232-2500 (24)2222-2712. Estrada União e Indústria, 10.588 – Itaipava

30 e 31 maio e 1º e 02 de junho das 10h às 18h

Entrada franca

Instagram: @luizsalvador

CENTRO CULTURAL ESTAÇÃO NOGUEIRA

Tel.: (24)2221-5810 / 99915-4183- . Av. Leopoldina, 317 – Nogueira

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 9h às 13h

Entrada Franca

HORTO MERCADO MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO DIAS -ITAIPAVA

Estrada União e Indústria, 9.500 – Itaipava

30, 31 de maio e 1º de junho das 8h às 15h

02 de junho das 8h às 13h

PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS

Tel.: (24) 2236-0475/ (24) 2236-0464. Estrada do Bonfim - Pinheiral.

Visitação: diariamente das 7h às 16h - Ingresso online: www.parnaso.tur.br

30, 31 de maio e 1º, 02 de junho das 7h às 16h

Pernoite somente mediante agendamento.

https://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/destaques/251-reabertura-da- travessia -

petropolis-teresopolis-e-camping-de-montanha.html

Instagram: @parnaso_oficial

TRENZINHO - Faz o passeio pelo centro. Embarque em frente ao Museu Imperial. Tel.:

(24)98828-2218 e (24)98801-7564 - Consultar serviço.

PETRO TREM DA ALEGRIA– Embarque e desembarque na Praça 14 Bis. Tel. (24) 99252-

9217 ou (24) 99323-34072

Funcionamento - Entrar em contato

•Para tours organizados, contrate os serviços de um guia de turismo regional, credenciado

pelo Ministério do Turismo. Associação de Guias de Turismo de Petrópolis – AGP – Tel.:

(24)9 8842-3235 WhatsApp/site: www.guiasdeturismodepetropolis.com e-mail:

agpguias@gmail.comInstagram: @guiaspetropolis

https://www.petropolis.rj.gov.br/turispetro/passeioselazer

“ARREDORES E BOAS COMPRAS”

RUA TERESA

Domingo e feriados cada loja funciona de uma forma. Consulte sua loja de preferência

30 de maio e 02 de junho – Facultativo

31 de maio e 1º de junho das 9h às 18h

Instagram:@ruateresaoficial

BINGEN–Polo de Modas, confecções, comércio de móveis, estofados, tecidos para

decoração e acessórios. Abertura das lojas facultativas.

30 de maio e 02 de junho – Facultativo

31 de maio e 1º de junho das 9h às 17h

POLO DE EXPERIÊNCIA DA RUA 16 DE MARÇO E ADJACÊNCIAS

Domingo e feriados cada loja funciona de forma facultativa. Consulte sua loja de preferência

Instagram: @rua16demarco

30 de maio e 02 de junho - facultativo

31 de maio e 1º de junho das 9h às 19h

CIRCUITO PETRÓPOLIS ECOSOL

Espaço de pequenos produtores locais

Praça Visconde de Mauá – Centro Histórico

Feira de produtores locais, artesanato, gastronomia, artes visuais, brechós e outros

30 e 31 de maio - Consultar

1º e 02 de junho das 10h às 17h30

FEIRA DE ARTESANATO - NOGUEIRA

Av. Leopoldina,398 – Praça de Nogueira

fechada

FEIRINHA DE ITAIPAVA

BR 040 - KM 62 – Juiz de Fora X Rio

30 de maio a 02 de junho das 10h às 17h

Instagram: @feirinha_itaipava

CIRCUITO CERVEJEIRO DE PETRÓPOLIS

https://web3.petropolis.rj.gov.br/turispetro/circuitos-cervejeiros

Vila Cervejeira de Petrópolis @vilacervejeirapetropolis

CIRCUITOS ECORRURAIS

Jeep Tour está funcionando normalmente com várias opções de roteiros. Com saídas

diárias. Agendamento pelo Tel.: (24) 998687125

Instagram:@jeeptourrj

ROTA SECRETA: SABORES, HISTÓRIA E NATUREZA

CIRCUITO ARARAS–VIDEIRAS

CIRCUITO ECORRURAL CAMINHOS DO BREJAL

CIRCUITO PEDRAS DO TAQUARIL

CIRCUITO VALE DO BONFIM