Equipe campeã do torneio. - Foto: Divulgação/CBDV

Publicado 30/05/2024 18:12

Petrópolis - A equipe petropolitana CDBV foi campeã da Copa Papucaia após vencer a final por 2 sets a 0 contra o Salesiano, com destaque para as atletas Vitória e Yasmin, que mais pontuaram nas partidas. A competição foi realizada em Cachoeiras de Macacu no último sábado (25) e contou com a participação de seis equipes.

O primeiro jogo foi contra o Nova Iguaçu e o CDBV venceu por 2 sets a 0. Na segunda partida, a equipe perdeu para o Salesiano, por 2 sets a 1 e terminou a fase de grupos na segunda colocação. Na semifinal, a equipe de Petrópolis venceu a equipe Papucaia, anfitriã do torneio, por 2 a 1.

A competição serviu como preparatório e experiência para as atletas do Infantil e Mirim feminino do CDBV. “Seis atletas do mirim foram convocadas para se unirem a equipe infantil e dividimos o grupo em dois. A equipe CDBV A jogou com atletas mais experientes, na qual conseguimos o título do torneio. Já a equipe B infelizmente não se classificou para a eliminatória. Mas nosso objetivo foi cumprido e conseguimos mais um título neste ano”, comenta Diogo Batista, treinador da equipe.

Estreia do novo uniforme

Durante a competição, a equipe estreou o uniforme para a temporada de 2024. Nas cores azul e vermelho e com detalhes em dourado, que fazem referência às cores do clube. A nova coleção foi idealizada como camisetas, com o objetivo de oferecer mais comodidade aos atletas.

O CDBV volta às quadras no dia 08 de junho com a equipe infantil feminina em disputa pela Liverj. O jogo será contra a equipe do Superset, no Colégio Brasileiro de São Cristovão. Já no dia 15, a categoria Mirim Feminino joga contra High Net Notre Drame Gold.