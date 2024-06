Ônibus da Petro Ita. - Foto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 23:38

Petrópolis - Em nova vistoria realizada esta semana na garagem da Viação Petro Ita, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), reprovou 87% dos ônibus que estão em operação. Os fiscais encontraram diversas irregularidades. A empresa será notificada a regularizar a situação, e caso não haja regularização, a Petro Ita será multada.

“Transporte público não pode significar risco para os usuários e rodoviários, e não iremos permitir isso. Proibimos a Cascatinha de circular e com isso garantimos a segurança tanto para os passageiros quanto para os rodoviários. Esse resultado da vistoria na garagem da Petro Ita mostra que a população está em risco e as medidas para garantir a segurança serão tomadas”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

As vistorias realizadas nas garagens das empresas acontecem regularmente. Os fiscais avaliam itens de segurança e acessibilidade. Os ônibus podem ser aprovados, aprovados com restrições ou reprovados. As empresas são notificadas a fazer os reparos sob risco de multa.

Entre 2022 e os primeiros meses de 2024, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) aplicou mais de R$1,6 milhões em multas nessas duas empresas. Foram quase cinco mil infrações registradas nos anos de 2022 e 2024.

“Esses números são da frota que está em circulação, não levamos em consideração os veículos em manutenção. Apenas 5% dos ônibus foram aprovados nesta última vistoria e 8% aprovados com restrição. É uma situação muito complicada e de risco para os moradores. Todas as providências serão adotadas”, reafirmou o presidente da CPTrans, Diogo Esteves.