Carteira de trabalho digital. - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/06/2024 17:41

Petrópolis - O comércio é uma das atividades mais duramente atingidas pela falta de investimentos que movimentem a economia da cidade. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho mostram que este ano o setor sofreu com retração e nos quatro primeiros meses de 2024 tem 151 vagas a menos. Em abril, foram menos dois postos de trabalho. O saldo de empregos na cidade entre todos os setores fechou o primeiro quadrimestre do ano com 572 novas vagas, mas comércio (menos duas vagas) e construção civil (menos 13 vagas) não conseguiram manter todos os empregados. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, os índices vêm confirmando o que os empresários sentem na pele: sem apoio do poder público em investimentos, a economia da cidade não decola.

“Petrópolis precisa ter investimentos em infraestrutura, acessibilidade e eventos para manter o setor do comércio em alta. É um segmento que emprega diretamente mais de 16 mil pessoas, um número maior do que a indústria, por exemplo, e necessita de atenção. Estamos constantemente cobrando essa presença do poder público em ações que fortaleçam as atividades econômicas como um todo e, em especial, no comércio”, defende Cláudio Mohammad, presidente da CDL Petrópolis.

O desempenho do ano no primeiro quadrimestre é positivo e foi mais impulsionado pela indústria, com 283 postos de trabalho e pelo de serviços com mais 442 pessoas empregadas. Comércio, com 151 vagas a menos foi o que mais sofreu com a retração, seguido da construção civil com 13 vagas perdidas. No total, entre todos os setores, nos quatro primeiros meses de abril Petrópolis teve 9.935 novas vagas e 9.363 desligamentos, um saldo positivo de 572 postos de trabalho.

Em abril, último mês consolidado na pesquisa, o comércio teve duas vagas a menos e a construção civil outros 12 postos de trabalho perdidos. O quatro mês do ano, entre todos os setores econômicos, gerou 2.420 vagas e 2.399 desligamentos, com saldo positivo de 21 vagas.

“A retração para o comércio inicia em janeiro, com menos 121 vagas no comércio e registra outras 41 perdas em fevereiro. Nosso setor tem uma recuperação pouca de 13 vagas novas em março e em abril registrou estes dois postos a menos. É uma preocupação forte para o empresário que precisa que outros setores também cresçam e empregue para ter dinheiro circulando e vendas acontecendo”, afirma Cláudio Mohammad.

A alta temporada de inverno tem expectativa dos lojistas em melhora o quadro, mas segundo eles, Petrópolis tem que trabalhar fora da sazonalidade. “A cidade, que é maior da região serrana, tem condições de operar em todas as estações com sucesso de vendas se tiver estrutura e investimentos”, defende o presidente da CDL Petrópolis.